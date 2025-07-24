Принесла вибухівку в сумці: агентка РФ намагалася підірвати кафе в центрі Києва

Контррозвідка Служби безпеки затримала ворожу агентку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України.

Планувала підірвати кафе в центрі Києва: що відомо

Як розповіли в СБУ, для скоєння злочину жінка планувала залишити в кафе два саморобні вибухові пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

– У такий спосіб російські спецслужби планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб убити максимальну кількість людей, – ідеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона зайшла в кафе із захованими в сумку СВП.

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Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під “чужим прапором”, переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ.

Служба безпеки встановлює, як фігурантка отримала СВП. Проте вже відомо, що від російського куратора вона знала геолокацію місця запланованого теракту, де мала залишити вибухівку.

У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами. Наразі вирішується питання про кваліфікацію її дій.

СБУ особливо наголошує, що представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань.

СБУ діє виключно в рамках чинного законодавства України.

Джерело : СБУ

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