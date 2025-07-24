Жодних індульгенцій — Кравченко щодо підозр двом прокурорам

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про підозри двом прокурорам — теперішньому і колишньому.

Підозри двом прокуратурам: що відомо про правопорушення

Заступника керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівської області підозрюють у викраденні важливих документів, підробці офіційних паперів та пособництві у фальсифікації доказів.

За даними слідства, прокурор намагався приховати незаконне передання агрокомпанії близько 8 тис. га сільськогосподарських земель.

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Для цього він організував викрадення 14 коробок із документами, що мали ключове значення для експертизи. Замість них були надіслані газети. Щоб замаскувати фальсифікацію, посадовець підробив супровідні документи.

Другу підозру вручено колишньому першому заступнику керівника прокуратури Черкаської області.

Йому інкримінують зловживання впливом та розголошення даних досудового розслідування.

У 2021 році за винагороду посадовець втручався у слідство, давав вказівки щодо відкриття проваджень, організації допитів, вилучень та передавав службову інформацію третім особам.

Клопотання про обрання запобіжних заходів щодо обох підозрюваних уже подано до суду.

— Повторю ще раз — жодних індульгенцій. Особливо для тих, хто мав би захищати закон, а сам його зневажив. Немає і не буде прокурорів “поза системою координат”, — наголосив генеральний прокурор.

Джерело: Руслан Кравченко

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