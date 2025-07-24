Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk

Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні зенітних ракетних комплексів Hawk для протиповітряної оборони у модифікації Phase III, повідомили у Пентагоні.

Hawk здатний захистити українське небо від ворожих крилатих ракет та безпілотників.

Що відомо про американський комплекс Hawk та які його технічні характеристики – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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MIM-23 HAWK: що відомо про систему ППО

Це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Комплекс прийняли на озброєння у 1960 році, відтоді він пройшов кілька модернізацій.

Система Hawk – попередник системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies.

Спершу Hawk розробляли тільки для знищення літаків, але згодом модернізували і для перехоплення ракет та дронів.

Наприклад, остання модернізація передбачала цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення кількох цілей та знищення маловисотних цілей.

Перші варіанти MIM-23 Hawk уражали повітряні цілі на відстані 25 км і на висоті 14 км. Після доопрацювань максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 км за максимальної висоти 18 км.

Хоча MIM-23 Hawk належить до минулого покоління ЗРК, свого часу він був основним зенітним комплексом США та країн НАТО впродовж майже всієї Холодної війни.

Тоді система мала чималий тираж та перебувала на озброєнні 10 країн. У 1990-х роках США вивели його з експлуатації, проте Hawk залишається на озброєнні ще у двох десятках країн.

Особливості комплексу ППО Hawk

Попри велику кількість модернізацій, вогневі можливості комплексу продовжують спиратися на зенітну ракету MIM-23. До речі, сама ракета теж проходила оновлення до середини 90-х років.

Комплекс має у своєму складі зенітну батарею зазвичай із двома вогневими зводами, що мають по три пускові установки кожен.

На кожній мобільній пусковій установці розміщується по три зенітні ракети MIM-23. А самі пускові установки можуть бути як самохідними, так і причіпними.

Також до батареї входять різні РЛС, мобільний пункт управління та допоміжні машини. Ще комплекс оснащений приймачем системи визначення свій-чужий, тобто Hawk може відрізняти ворожі ракети від своїх.

Варто зазначити, що таке наповнення батареї залежить від модифікації ЗРК.

Основний і єдиний параметр бойових можливостей Hawk – ракета MIM-23.

Дальність знищення цілей – до 45-50 км, висота – до 20 км, швидкість ракети – 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Технічні характеристики MIM-23 Hawk

Дальність виявлення цілей — до 100 км.

Дальність ураження цілей — до 50 км.

Максимальна висота цілі — до 20 км.

Вага – 590 кг.

Довжина – 5,08 м.

Боєголовка – 54 кг.

Комплекс Hawk зможе чудово впоратись з ворожими крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

ППО Hawk: для яких цілей підходить

Полковник запасу ЗСУ і військовий експерт Роман Світан розповів, для яких цілей підійде комплекс ППО Hawk.

– Чудовий комплекс, особливо нові ракети третього покоління. Сам по собі комплекс дуже мобільний. Він може використовуватися в якості армійської та об’єктової ППО. Буксировані механізми, пускові установки по три ракети. Ракета чудова, особливо останньої модифікації, – пояснив він.

За словами експерта, коефіцієнт перехоплення становить близько 75-80%. Крім цього, вона виконує певне завдання на дальностях 40 км – це ракета середньої дальності.

– Так, дальність не 150 км, як у того ж Patriot. Але 40 км вистачає, особливо для об’єктового перекриття, або для створення фронтальної ППО. Якщо питання ставиться, припустимо, на цю мить створювати щільну протиповітряну оборону вздовж лінії фронту, то ось це якраз один з варіантів фронтальної ППО, яка може бути за 40-50 км від лінії фронту.

Припустимо, трохи далі від основних засобів перехоплення і знищення росіян, навіть з-під Ланцетів можна піти. На цій відстані до 50 км, Ланцети – до 40 км йдуть. Тобто виставити ці холки вздовж фронталки, – стверджує він.

Експерт пояснив, що Hawk зможуть перекрити те, наприклад, що пропустять протидронні системи.

Він наголосив, що така ешелонована система дасть можливість закритися від будь-якої кількості аероцілей, але це не стосується балістичного озброєння.

– Єдиний такий плюс ще є у Hawk – їх дуже багато. Свого часу було вироблено сотні тисяч цих комплексів. Їх можна зібрати по всьому світу. Зараз вони виводяться з бойового режиму. Значить, вони переводяться в цивільний стан. Їх можна скупити. У нас вже рука набита на цих Hawk. Чудовий комплекс – це може бути одне з рішень проблем, – наголосив Роман Світан.

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