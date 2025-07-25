Пропонував ухилянтам виїзд до Молдови за $30 тис.: у Києві судитимуть чоловіка

У Києві суд розгляне справу чоловіка, який за $60 тис. обіцяв переправити двох військовозобов’язаних до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Справа організатора схеми вивезення ухилянтів за кордон

За даними слідства, обвинувачуваний шукав ухилянтів через особисті зв’язки, узгоджував з ними деталі перетину кордону та розповідав “клієнтам”, що потрібно робити.

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Зокрема, двох військовозобов’язаних за $40 тис. він мав довезти з Києва до Одеської області до кордону з Молдовою. Після цього чоловіки повинні були сплатити ще по $10 тис.

Гроші передавались через пункт обміну валют, де обвинувачений їх спершу перевіряв. Затримали “бізнесмена”, щойно той отримав $40 тис. авансу.

Наразі обвинувальний акт щодо незаконної діяльності чоловіка скеровано до суду.

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