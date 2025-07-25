У Києві та ще чотирьох регіонах затримано 14 організаторів схем для ухилянтів

Служба безпеки та Національна поліція затримали 14 організаторів нових схем для ухиляння від мобілізації в різних регіонах України. Серед фігурантів – адміністратори Telegram-каналів і чиновники держустанов.

Ліквідовано нові схеми для ухил янтів

Так, у Києві викрили посадовицю з Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ, яка торгувала фіктивними довідками для оформлення інвалідності.

До незаконної діяльності вона залучила шістьох лікарів, які організовували ухилянтам фейкове стаціонарне лікування для оформлення історії хвороби.

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Правоохоронці затримали чиновницю МОЗ, коли вона отримувала новий транш хабаря за підроблені документи.

Крім того, на Київщині викрито п’ятьох адміністраторів Telegram-каналів, які підсвічували локації мобільних груп ТЦК і правоохоронців.

Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці в ТікТок закликав обходити маршрути руху представників військкоматів, координати яких зливав у соцмережу.

На Закарпатті затримано трьох місцевих мешканців – водія місцевої пекарні, його співмешканку та напарника, які брали ухилянтыв у хлібовозки під виглядом експедиторів і перевозили до західного кордону. Потім пасажири намагалися перетнути адмінкордон вплав через річку Тиса.

Також у Берегові викрили працівницю місцевої АЗС, яка під час робочої зміни додатково заробляла на тому, що підказувала військовозобов’язаним, як втекти за кордон поза пунктами пропуску.

У Полтавській області викрили двох працівників військкомату, які заробляли на ухилянтах. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків, щоб ті не потрапили під мобілізацію.

На Черкащині кіберфахівці СБУ викрили 30-річного адміністратора Telegram-каналу, який зашифрованими термінами закликав військовозобов’язаних оминати патрулі правоохоронців і ТЦК.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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