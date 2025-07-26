Київ, Одеса, Кривий Ріг: Укрзалізниця додає рейси на серпень

У серпні Укрзалізниця продовжує курсування додаткових поїздів на популярних напрямках. У компанії вже відкрили продаж квитків на більшість рейсів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Розклад додаткових поїздів на серпень

Додаткові рейси стосуються маршрутів:

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Одеса – Вінниця

Київ – Вінниця

Київ – Кривий Ріг

Частина поїздів курсуватиме тільки у визначені дати.

Поїзд №708/707 Одеса – Вінниця вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня. Поїзд №275/276 Київ – Вінниця курсуватиме 1 та 3 серпня.

Поїзди №740/739 Київ – Кривий Ріг і №753/754 Кривий Ріг – Київ будуть у дорозі 31 липня, а також 2, 4, 6, 8 та 10 серпня.

На всіх маршрутах використовуватимуться купейні вагони з місцями для сидіння.

Водночас вартість квитків не передбачає комплекти білизни, тому пасажирам слід звертати увагу на відповідну позначку під час вибору місць.

Квитки вже доступні на офіційних ресурсах Укрзалізниці.

Щодо поїздів до та з Кривого Рогу – продаж буде відкрито найближчим часом.

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