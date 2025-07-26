З РФ до України повернули 18-річну дівчину з Маріуполя

В Україну вдалося повернути ще одну неповнолітню, яка перебувала на території Російської Федерації.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Як дівчина з Маріуполя після трьох років у Росії повернулася додому

За його словами, 18-річна дівчина провела три роки в РФ після того, як її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році через повномасштабне вторгнення. Попри вимушене перебування в Росії, дівчина продовжувала дистанційно навчатися в українській школі та готувалася до повернення ще до досягнення повноліття.

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Нещодавно вона успішно перетнула кордон і наразі перебуває у безпеці на підконтрольній Україні території.

Операція з повернення була проведена в межах ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, яка має на меті повернення всіх українських дітей, вивезених під час війни. Значну підтримку в цій справі надала організація Helping to Leave.

Нагадаємо, 11 українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії. Це стало можливим у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення додому вже повернули 1 453 дитини. Наймолодшій із щойно повернутих — 10 років, найстаршій — 17.

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