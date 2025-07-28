Постановка РФ: у ЦПД спростували фейк про військового ЗСУ, що “розстріляв командира”

Російська пропаганда запустила чергове фейкове відео про нібито українського військового, який здався в полон. Ролик має всі ознаки спеціальної постановки.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Фейкове відео роспропаганди: ознаки

Як розповіли в центрі, цього разу пропагандисти країни-агресора вигадали історію про нібито українського військового, який “розстріляв командира” і “здався в полон” росіянам.

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– У ролику озвучується класичний набір російських наративів: насильство з боку командування, примусова мобілізація і “гуманність” російського полону, – йдеться в повідомленні.

У ЦПД зазначили, що відео має ознаки фейку:

немає жодних деталей, за допомогою яких можна було б встановити час і місце подій, військову частину або особисті дані фігурантів;

обличчя замасковане, жодних шевронів або доказів приналежності до ЗСУ немає;

риторика героя відео копіює типові штампи кремлівської пропаганди.

У центрі нагадали, що поширення подібних фейків – частина інформаційної операції РФ, спрямованої на підрив довіри до Сил оборони України, зниження бойового духу і зрив мобілізаційних процесів.

Відзначається, що ЦПД вже неодноразово спростовував фейки ru-пропаганди про нібито насильство щодо військовослужбовців з боку командування.

Наприклад, нещодавно пропагандисти поширили ролик з нібито “покаранням” військового , якого прив’язали до дерева з пакетом на голові і вимагали з нього гроші.

Джерело: ЦПД

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