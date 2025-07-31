Штраф за проїзд на червоне світло у 2025 році: актуальні суми

Проїзд на червоне світло світлофора — одне з найнебезпечніших порушень правил дорожнього руху. Воно створює реальну загрозу для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху: водіїв, пішоходів, пасажирів.

Скільки штраф за червоне світло та в яких випадках передбачена жорстка відповідальність, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Що буде, якщо поїхати на червоне світло: відповідальність

Відповідальність за проїзд на заборонений сигнал світлофора передбачена статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

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Згідно з частиною 2 статті 122 КУпАП, штраф за проїзд на червоне світло – 510 грн.

Але, порушення, які призвели до створення аварійної ситуації, зокрема: змусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок або вжити інших заходів для забезпечення особистої безпеки або безпеки інших осіб, тягнуть за собою:

штраф у розмірі 85 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1445 грн;

або позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від шести місяців до одного року.

Який штраф за проїзд на червоне світло на переїзді

Проїзд на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді, згідно зі статтею 123 КУпАП, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) із можливістю або без можливості вилучення транспортного засобу у власника, або позбавлення права керування транспортними засобами на термін від шести місяців до одного року з вилученням транспортного засобу або без нього, або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з вилученням транспортного засобу або без такого.

Порушення, вчинене під час перевезення пасажирів або небезпечних вантажів, призводить до позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з вилученням транспортного засобу або без нього, або адміністративного арешту на строк від десяти до п’ятнадцяти діб з вилученням транспортного засобу або без такого.

Чи є винятки, коли можна проїхати на червоне світло

Транспортні засоби оперативних служб, що виконують невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог сигналів світлофора за умови увімкнення спеціальних світлових і звукових сигналів.

Водіям, які при включенні жовтого сигналу або піднятті регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб в місці, визначеному пунктом 8.10 ПДР, без використання екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі, якщо це не створює небезпеки для дорожнього руху.

Пункт 2.14 (е) ПДР зазначає, що водій має право відступати від вимог законодавства у випадках непереборної сили або коли іншими засобами неможливо уникнути власної загибелі чи травмування громадян.

Цей пункт часто трактують як можливість відступати від правил для уникнення ДТП або для порятунку людей.

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