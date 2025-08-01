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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Розвідка встановила особу командира бригади РФ, яка атакує Шахедами Україну

Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
Фото: Факти ICTV

Українські розвідники оприлюднили дані Руслана Нєґруба, російського командира, особисто причетного до запуску Шахедів по Україні.

Командир бригади РФ, що запускає Шахеди: що відомо про воєнного злочинця

підполковник Негруб шахеди ГУР

Фото: ГРУ

Підполковник РФ Руслан Нєґруб — командир окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ Каскад (в/ч 35666-Б), що базується в місті Корєньовськ Краснодарського краю — відповідальний за численні атаки дронами типу Шахед по цивільних і гуманітарних об’єктах на території України.

За інформацією ГУР, Нєґруб не просто виконавець — він безпосередньо керує військовими операціями, що перетворюють українські міста на мішень для безпілотного терору.

Зараз дивляться

Він народився 4 січня 1983 року, закінчив Ставропольське вище військове авіаційне училище, має дружину та 20-річного сина.

— За кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата, — наголошують фахівці ГУР.

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Джерело: ГУР

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