Розвідка встановила особу командира бригади РФ, яка атакує Шахедами Україну
Українські розвідники оприлюднили дані Руслана Нєґруба, російського командира, особисто причетного до запуску Шахедів по Україні.
Командир бригади РФ, що запускає Шахеди: що відомо про воєнного злочинця
Підполковник РФ Руслан Нєґруб — командир окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ Каскад (в/ч 35666-Б), що базується в місті Корєньовськ Краснодарського краю — відповідальний за численні атаки дронами типу Шахед по цивільних і гуманітарних об’єктах на території України.
За інформацією ГУР, Нєґруб не просто виконавець — він безпосередньо керує військовими операціями, що перетворюють українські міста на мішень для безпілотного терору.
Він народився 4 січня 1983 року, закінчив Ставропольське вище військове авіаційне училище, має дружину та 20-річного сина.
— За кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата, — наголошують фахівці ГУР.