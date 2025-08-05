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Вікторія Яснопольська, журналістка
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На Волині під колесами авто загинула 2-річна дівчинка: за кермом був її 11-річний брат

поліція
Фото: Pixabay

На Волині 11-річний підліток наїхав на автомобілі на свою 2-річну сестру. В результаті дівчинка загинула на місці.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Волинської області.

Загибель дитини під колесами авто: що сталося

Як повідомляють в ГУ Нацполіції Волинської області, інцидент стався ввечері 4 липня в селі Немир, що в Луцькому районі.

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За словами правоохоронців, хлопець самостійно сів за кермо автомобіля Audi і почав виїжджати з гаража. Нікого з дорослих в цей час поруч не було.

Під час руху він наїхав на свою 2-річну сестру. В результаті травм дівчинка загинула на місці. Також постраждав 7-річний брат хлопця – він отримав незначні тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту.

Нагадаємо, що в результаті ДТП за участю вантажного та легкового автомобілів у Кропивницькому районі Кіровоградської області поблизу села Високі Байраки 25 липня загинула дівчинка 2010 року народження .

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники деблокували з понівеченого автомобіля її тіло.

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Джерело: Нацполіція

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