Не про травму, а про силу: Укрпошта випустила серію марок про ветеранів
Укрпошта презентувала нову серію марок. Вона присвячена ветеранам, які втратили кінцівки та проходять реабілітацію після поранень.
Нова серія марок від Укрпошти про ветеранів
Серія Марка Героїв Tytanovi – це аркуш із дев’ятьма марками номіналом U. На кожній зображено військових, які пройшли протезування та повертаються до активного життя – грають у баскетбол, займаються боксом, ходять на концерти.
– Ескізи, створені художницею Люсею Івановою, сповнені невимовною жагою до життя. На кожному – ветеран чи ветеранка, що пройшли протезування й реабілітацію та рухаються вперед попри те, що кожен крок дається неабиякими зусиллями. І ми їх називаємо титановими, хоч усі слова занадто слабкі для сердець, що б’ються в них, – зазначили в Укрпошті.
Поштові знаки вийшли у межах проєкту Власна марка. Вартість аркуша з нової серії складає 600 гривень.
Хто така Люся Іванова
Люся Іванова – художниця родом із Дніпра, нині мешкає у Відні. Освіту здобула в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури в Києві.
Її творчість зосереджена на повсякденності, досвіді війни, інтимності й материнстві. Вона брала участь у бієнале молодого мистецтва, лендарт-симпозіумах, міжнародних виставках у Відні та Будапешті, а також долучилася до архівного проєкту Secondary Archive.
Серія з ветеранськими портретами стала для мисткині спробою говорити не про травму, а про силу й нові сенси.
Фото: Укрпошта