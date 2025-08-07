Бакалаврат-2025: до 30 тис. контрактників держава покриє частину вартості навчання

До 30 тис. вступників у 2025 році до вишів, які мають рекомендації на контрактні місця, отримають державний грант на покриття частини вартості навчання.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Грант на покриття частини вартості навчання: що відомо

За словами Михайла Винницького, алгоритм адресного розміщення в 2025 році вперше охопив одночасно вступ на бюджет і на контракт, причому як до приватних, так і до державних вишів.

Зараз дивляться

– І ця система дійсно працює на вступника: 60% із загальної кількості рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом, близько 85% серед бюджетників, 86% – за одним із трьох перших пріоритетів, – пояснив Винницький.

За його словами, за попередніми оцінками, до 30 тис. вступників, які отримали рекомендації на контрактні місця, цього року отримають державний грант, що покриває частину вартості навчання.

Водночас він уточнив, що точна кількість грантоотримувачів буде відома після зарахування 1 вересня.

Заступник міністра нагадав, що цього року державні гранти такі:

⁠грант першого рівня – 17 тис. грн. (для тих у кого 2 предмети НМТ по 150+ балів, або 140+ балів якщо вступ на спеціальність з особливою підтримкою). Грант першого рівня не доступний за деякими спеціальностями (напр. менеджмент, маркетинг, журналістика тощо);

⁠грант другого рівня – 25 тис. грн. (для для тих у кого 2 предмети НМТ по 170+ балів). На деяких спеціальностях діє коефіцієнт, тому 25 тис. може перетворитися в 37,5 тис. для тих, хто обирає пріоритетні для економіки спеціальності.

А ще маємо понад 65 тис. вступників, які отримали бюджетне місце (покриття повної вартості навчання). Розподіл державного замовлення цього року:

61 178 осіб — денна форма навчання;

4 315 — заочна форма.

Нагадаємо, що 1 серпня став останнім днем подання заяв в рамках вступної кампанії 2025 року . Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

За його словами, кампанія цього року за динамікою майже не відрізняється від торішньої. Всього вступники подали 816 тис. заяв.

За словами Винницького, цього року найпопулярнішою серед абітурієнтів стала спеціальність “Менеджмент”.

Джерело: Михайло Винницький

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.