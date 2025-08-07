Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Шпигував із власної квартири: затримано агента РФ, який наводив бомби на Слов’янськ

сбу агент рф словянськ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила російського агента, який передавав ворогу координати для атак дронами та авіаударів по Слов’янську.

Агент РФ збирав дані для ворожих атак по Слов’янську: що відомо

Слідство встановило, що 33-річний житель Донеччини, безробітний,  потрапив у поле зору окупантів після того, як той почав поширювати антиукраїнські дописи в проросійських телеграм-каналах.

Після вербування чоловік почав збирати дані для атак прифронтового міста дронами та керованими авіабомбами.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти, ремонтні бази, склади з боєприпасами та військова техніка ЗСУ.

Для збору інформації зловмисник облаштував у власній квартирі імпровізований пункт спостереження, звідки відстежував рух бронетехніки, а також обходив околиці міста, визначаючи локації українських військ на Google Maps.

Дані агент передавав ворогу  через анонімний чат у месенджері. Коли він запідозрив, що його можуть викрити, намагався уникнути відповідальності, припинивши контакти з російським куратором.

Проте Служба безпеки задокументувала всі дії зрадника і затримала за місцем проживання.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.

коли день сбу

Джерело: СБУ

