Шпигував із власної квартири: затримано агента РФ, який наводив бомби на Слов’янськ
Контррозвідка Служби безпеки України викрила російського агента, який передавав ворогу координати для атак дронами та авіаударів по Слов’янську.
Агент РФ збирав дані для ворожих атак по Слов’янську: що відомо
Слідство встановило, що 33-річний житель Донеччини, безробітний, потрапив у поле зору окупантів після того, як той почав поширювати антиукраїнські дописи в проросійських телеграм-каналах.
Після вербування чоловік почав збирати дані для атак прифронтового міста дронами та керованими авіабомбами.
Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти, ремонтні бази, склади з боєприпасами та військова техніка ЗСУ.
Для збору інформації зловмисник облаштував у власній квартирі імпровізований пункт спостереження, звідки відстежував рух бронетехніки, а також обходив околиці міста, визначаючи локації українських військ на Google Maps.
Дані агент передавав ворогу через анонімний чат у месенджері. Коли він запідозрив, що його можуть викрити, намагався уникнути відповідальності, припинивши контакти з російським куратором.
Проте Служба безпеки задокументувала всі дії зрадника і затримала за місцем проживання.
Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.