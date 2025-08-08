Лубинець застеріг рідних зниклих безвісти та полонених про нові фейки РФ щодо обмінів
Рідних зниклих безвісти та військовополонених застерігають щодо нової хвилі фейків, яку розгортає РФ на темі обмінів.
Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
Нова хвиля ворожої ІПСО: що відомо
У своєму зверненні омбудсмен наголосив, що метою ворожої діяльності, зокрема інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) є дискредитація українських державних органів і розхитування єдності суспільства.
В умовах війни це може мати надзвичайно негативні наслідки, зокрема допомагає ворогу в його головній меті — зруйнувати нашу єдність.
За словами Лубинця, РФ активно поширює фейки про нібито “небажання України повертати своїх військовополонених та цивільних”.
Це транслюють пропагандистські ресурси та підхоплює частиною українських телеграм-каналів, створюючи викривлену інформаційну картину.
Крім того, Росія намагається створювати протестні настрої серед рідних військовополонених, використовуючи емоційний тиск, маніпуляції та підбурювання до участі в несанкціонованих акціях.
Омбудсмен звертає увагу, що під час таких масових заходів можливі свідомо організовані провокації з боку ворога, зокрема зіткнення з правоохоронцями, які потім можуть бути використані для створення фейкових сюжетів.
— У разі отримання підозрілих закликів до участі в протестах або намагання вийти з вами на зв’язок сторонніми особами — негайно повідомляйте правоохоронні органи або Службу Безпеки України, — наголосив Лубінець.