Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

На Вінниччині затримали 48-річного українця, який хотів втекти до Молдови на параплані

втеча на параплані в молдову
Фото: Держприкордонслужба

На Вінниччині прикордонники затримали 48-річного чоловіка з Хмельниччини, який планував на параплані незаконно перетнути державний кордон із Молдовою.

Намагався втекти в Молдову на параплані: що відомо

Прикордонники Могилів-Подільського загону запобігли спробі незаконного перетину державного кордону у доволі неординарний спосіб.

48-річний житель Хмельницької області вирішив обійти офіційні пункти пропуску та полетіти до Молдови… на параплані.

Причому без жодних документів та чіткого маршруту.

Свою “злітну смугу” фантазер облаштував на полі поблизу кордону, прихопивши лише параплан, придбаний в інтернеті за 500 євро, та добру порцію авантюризму.

Втім, старт виявився невдалим, оскільки правопорушника зупинили прикордонники, але не в Молдові, а в Україні.

Наразі чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності.

Джерело: Держприкордонслужба

Пов'язані теми:

Вінницька областьдержкордонДержприкордонслужба
