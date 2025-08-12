Зеленський анонсував можливе підвищення стипендій студентам у 2026 році

Президент Володимир Зеленський обговорив з урядом можливість збільшення студентських стипендій із наступного року.

Про це він заявив у Києві під час Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут!

Підвищення стипендій в Україні з 2026 року: деталі

– Ми домовилися з прем’єр-міністром та з міністром фінансів, щоби з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, чого давно не робили, – сказав він.

Президент додав, що розраховує, що на збільшення стипендій студентам наступного року буде передбачено ресурс.

Зеленський зазначив, що зараз влада збільшуватиме підтримку всіх, хто має значні результати в навчанні.

– Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення більших результатів, – додав глава держави.

Умови вступу до вишів можуть спростити

Також Зеленський повідомив, що доручив Кабміну спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів.

– Ми усі бачили, як цим літом було. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти, – сказав президент.

За його словами, були й інші пропозиції. Тепер їх необхідно розглянути і дати належні відповіді.

Зазначимо, що стипендії в Україні виплачуються щомісяця та мають свої критерії призначення й різні розміри. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

