Палили трансформаторні будки та зливали розвіддані: в Одесі судитимуть агентів РФ

В Одесі судитимуть двох агентів РФ, яких підозрюють у державній зраді, диверсії, умисному пошкодженні об’єкта критичної інфраструктури, а також незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими речовинами.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Суд над агентами РФ в Одесі: що відомо

За даними слідства, один із обвинувачених мав проросійські погляди. Ще у 2022 році чоловік добровільно встановив контакт із представником спецслужб РФ. Погодившись на співпрацю, зловмисник залучив до злочинної діяльності ще й свого знайомого.

Переїхавши з Києва, ворожі агенти орендували в Одесі дві квартири та облаштували там пункти спостереження.

Вони збирали розвідувальні дані про військові частини, інженерні укріплення та озброєння підрозділів Сил оборони в регіоні, передаючи фото- та відеозвіти з нанесеними координатами.

Окрім цього, зловмисники виготовляли запалювальні суміші та підпалювали в регіоні трансформаторні будки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили вибухонебезпечні речовини та інші докази підривної діяльності.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Одеська обласна прокуратура

