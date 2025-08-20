Через порушення закону: блогерка-мільйонниця Сімбочка втратила акаунт в Instagram
Акаунт блогерки-мільйонниці Сімбочки заблокували через незаконну рекламу казино.
Разом із її сторінкою державне агентство PlayCity спільно з Meta закрили ще шість профілів – серед них новинні ресурси та сторінки блогерів-тисячників.
Усі вони систематично публікували сториз із “легкими виграшами” та активними посиланнями на гральні ресурси.
Що каже закон про рекламу казино
Реклама азартних ігор в Україні дозволена лише на спеціально визначених майданчиках: у нічному телеефірі, на офіційних сайтах і в застосунках ліцензованих організаторів, а також у профільних виданнях для дорослої аудиторії.
Усі матеріали мають бути позначені як 21+ і містити попередження про ігрову залежність. Заборонено обіцяти швидкий заробіток, показувати бонуси, неповнолітніх, військових чи відомих людей, окрім спортсменів, зазначили у PlayCity.
В агентстві нагадали, що розповісти про підозрілу рекламу казино, можна за електронною адресою info@playcity.gov.ua. До листа можна прикріпити скриншоти й посилання на азартні ігри.
Хто така Сімбочка
Справжнє ім’я блогерки – Карина. Вона відома не лише завдяки соцмережам, а й публічним заявам про стосунки з колишнім коханим, співаком Parfeniuk (Іллею Парфенюком).
За словами Сімбочки, під час вагітності у них траплялися агресивні сварки. У березні минулого року у пари народилася донька, а вже у листопаді вони оголосили про розрив.