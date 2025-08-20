Пенсії-2025: що зміниться з 1 вересня і чи буде підвищення

У вересні для українських пенсіонерів нічого не зміниться – вони продовжать отримувати свої виплати. Водночас деяким категоріям пенсіонерів треба буде пройти ідентифікацію.

Факти ICTV дізнавалися, що зміниться з 1 вересня і чи очікувати підвищення пенсій.

У Пенсійному фонді зазначили, що станом на 19 серпня пенсійні виплати профінансовано на 50,4 млрд грн.

Надбавки пенсіонерам після 70 років

У 2025 році надбавку до пенсії можуть отримати громадяни, старші за 70 років. З 70 років надається компенсаційна виплата, якщо пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір надбавки до пенсії 2025:

70-74 роки – доплата 300 грн;

75-79 років – 456 грн;

80+ років – 570 грн.

Виплати нараховуються автоматично, звертатися до Пенсійного фонду не треба.

В Україні самотні пенсіонери старше 80 років, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, можуть отримати доплату до пенсії.

Для оформлення надбавки потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати довідку від лікарсько-консультаційної комісії, в якій зазначено, що пенсіонеру необхідний догляд. Якщо документ виданий раніше та має позначку безстроково, його можуть прийняти.

Крім медичної довідки треба надати документ про склад сім’ї; підтвердження, що немає працездатних родичів та заяву до Пенсійного фонду.

Пенсії з 1 вересня: кому потрібно пройти ідентифікацію

Для продовження виплати пенсій та страхових виплат тим, хто тимчасово проживає за кордоном або на окупованих територіях визначені додаткові вимоги. Одна з них – проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня щороку. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою відеозв’язку.

Виплата пенсій українцям, які живуть на тимчасово окупованих територіях або виїхали з таких територій, проводиться за умови підтвердження інформації про неотримання виплат від Росії.

Подати відповідне повідомлення можна онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою Дія.Підпис.

Державні виплати на Дія.Картку

Кабінет Міністрів затвердив запуск Дія.Картки, на яку можна буде отримувати пенсії, допомогу від міжнародних організацій, виплати для ВПО (внутрішніх переселенців), а також за програмами єМалятко та Пакунок школяра.

Пенсії для військовослужбовців

Зауважимо, що в липні на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №13461, який пропонує внести до розрахунку пенсії винагороду, отриману під час воєнного стану. Наразі документ перебуває на розгляді комітету Ради.

Якщо законопроєкт ухвалять, то нові норми діятимуть з 1 вересня 2025 року.

Нагадаємо, що у держбюджеті на 2025 рік на соціальний захист українців передбачено 420,9 млрд грн. З них видатки до Пенсійного фонду становитимуть 236,9 млрд грн.

