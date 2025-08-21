Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 вересня: розрахунок, умови та зміни

Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 вересня зростатиме, попри те, що прожитковий мінімум, який використовують для розрахунків суми нарахувань, у 2025 році такий самий, як і у 2024 році.

Так, на забезпечення малозабезпечених сімей впливатиме експериментальний проєкт з надання нової соціальної допомоги, впроваджений з 1 липня 2025 року.

Як розрахувати і що треба знати про допомогу малозабезпеченим сім’ям у вересні 2025 року – в матеріалі Фактів ICTV.

Як розрахувати суму допомоги малозабезпеченим сім’ям: інструкція

Для того, щоб зрозуміти, яку суму може отримати малозабезпечена сім’я від держави, треба спершу дізнатися, хто саме потрапляє у цю категорію.

Зазначається, що мова йде про сім’ї, де сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму.

Щоб порахувати прожитковий мінімум для своєї сім’ї, треба додати прожиткові мінімуми кожного члена родини.

До прикладу, якщо мова йде про сім’ю, яка складається з батька, матері і трьох дітей віком до трьох, від трьох до шести та від шести до 18 років, тоді сума прожиткового мінімуму згідно з держбюджетом-2025 вийде наступна.

Додаємо прожитковий мінімум для працездатних осіб (батько) до прожиткового мінімуму для працездатних осіб (мати). Далі – додаємо прожиткові мінімуми дітей залежно від їхньої вікової категорії (до шести років і від шести до 18 років).

Виходить такий розрахунок:

3 028 грн + 3 028 грн + 2 563 грн + 2 563 грн + 3 196 грн = 14 378 грн.

Таким чином, малозабезпеченою вважається сім’я, чий сукупний дохід менший за розраховану суму. І допомога, на яку можна розраховувати – це різниця між цією сумою та фактичним доходом сім’ї.

Нагадаємо, що 1 січня 2025 року набув чинності закон Про державний бюджет України на цей рік. У ньому передбачене підвищення прожиткового мінімуму задля надання допомоги малозабезпеченим сім’ям на 5%.

Як зазначається у ст. 9 закону, прожитковий мінімум у 2025 році у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму населення становить:

до 60% від прожиткового мінімуму – для працездатних осіб (збільшився з 1 665,4 грн до 1 816,8 грн);

до 145% від прожиткового мінімуму – для дітей (до 6 років – зріс із 3 588,2 грн до 3 716,35; з 6 до 18 років – із 4 474,4 грн до 4 634,2 грн);

і 100% – для осіб, що втратили працездатність, а також людей з інвалідністю.

Задля підтримки малозабезпечених родин планували спрямувати 19,7 млрд грн. На думку Мінсоцполітики, цих видатків вистачить, щоб забезпечити найвразливіші малозабезпечені родини.

Правила виплати базової соціальної допомоги змінилися: як отримати

Ще у липні 2025 року держава запровадила експериментальний проєкт для надання нової соціальної допомоги сім’ям з низькими доходами.

Метою цієї допомоги є додаткова підтримка малозабезпечених сімей, що переживають складні життєві обставини.

За даними Мінсоцполітики, одними з перших цією можливістю скористалися малозабезпечені сім’ї, які вже отримали допомогу від держави, одинокі матері та батьки, які отримують допомогу на дітей, а також особи, що отримують тимчасову допомогу на дитину, оскільки інший з батьків не сплачує аліменти.

Зазначалось, що отримувачам пропонують по 4500 грн щомісячно однією сумою замість кількох окремих виплат.

Заяву про намір отримати допомогу можна подати через Дію або в управлінні Пенсійного фонду.

Водночас сума в 4500 грн є базовою і може змінюватися у бік збільшення. Таку систему створили для того, щоб скоротити черги та гарантувати безперервність підтримки.

Очікується, що експерементальний проєкт діятиме до 1 липня 2027 року.

Нещодавно, 13 серпня 2025 року, уряд вніс зміни до постанови, якими уточнив порядок реалізації експериментального проєкту.

Серед змін – уточнення поняття сім’я: це особи, що проживають спільно, пов’язані побутом та мають взаємні права та обов’язки. Водночас одинока особа також вважається сім’єю та має усі права члена сім’ї, включаючи в себе можливість отримати державну допомогу.

Для оформлення базової соціальної допомоги треба подати в Єдину систему через інтернет заяву про намір отримати цю виплату (через портал Дія) та заповнити заяву про призначення базової соцдопомоги (також через портал Дія).

Усі дані, які треба подати, формуються в додатку автоматично – необхідно лиш заповнити спеціальну форму з контактними даними на кожного члена сім’ї, що хоче отримувати допомогу.

Далі уповноважений представник сім’ї та всі її повнолітні члени за 72 години після отримання повідомлення про майбутній орієнтовний розмір базової соцдопомоги мають погодитися з нею.

Для цього у додатку Дія використовуватиметься електронний Дія.Підпис або КЕП (кваліфікований електронний підпис) уповноваженого представника сім’ї та кожного з повнолітніх членів.

Якщо особи погодяться на цю виплату, їм запропонують відмовитись від тих видів держдопомоги, які надавались раніше – усю цю інформацію буде видно в додатку.

Виплата Базової соцдопомоги буде здійснюватися рівними частинами (із заокругленням до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове) на кожну повнолітню особу цієї сім’ї.

Водночас уже з 1 жовтня 2025 року оформити Базову соціальну допомогу зможуть усі категорії людей, що відповідають критеріям Порядку – мають відповідне матеріальне та соціальне становище і потребу в державній підтримці.

Таким чином, влітку 2025 року системою скористались лиш ті, хто вже мав соціальні виплати, тоді як восени 2025 року податись на допомогу зможуть усі інші охочі.

Для припинення виплат допомоги треба подати відповідну заяву або вона зникне автоматично, якщо у сім’ї змінилась кількість доходу, складу – хтось народився або помер.

Допомогу призначають на шість місяців з можливістю автоматичного продовження на два роки.

Більше деталей щодо того, як отримати допомогу малозабезпеченій сім’ї, можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

