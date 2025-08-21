Укр Рус
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Найбільше – в Києві: у серпні зросла кількість хворих на Covid-19

зростання коронавірусу в Києві
Фото: Pexels

У серпні в Україні фіксують зростання кількості хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків зареєстровано у Києві. Загальна захворюваність утричі нижча, ніж у серпні минулого року.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зростання кількості хворих на Covid-19

Як і минулого року, пік захворюваності на Covid-19 в Україні припадає на серпень. Однак цього року кількість випадків захворювання значно менша.

З початку серпня 2025 року в електронній системі охорони здоров’я було зареєстровано 8 714 хворих на коронавірус. Із них 1 342 людини потребували лікування у стаціонарних відділеннях лікарень.

Для порівняння: у серпні 2024 року за аналогічний період було підтверджено 26 451 випадок COVID-19, а 3 191 пацієнт проходив лікування в стаціонарах.

Найвищі показники захворюваності на коронавірус:

  • Київ – 2 076 випадків,
  • Київська область – 726,
  • Дніпропетровська область – 1 469,
  • Львівська область – 735.

Нові субваріанти Covid-19

Загалом в Україні підтверджено наявність нових субваріантів коронавірусу:

  • 81 випадок штаму Stratus (виявлено у семи областях);
  • 2 випадки штаму Nimbus (по одному випадку на Вінниччині та Одещині).

У МОЗ пояснили, що субваріанти Nimbus (NB.1.8.1) та Stratus (XFG) нині поширені у світі. Обидва є мутаціями штаму Омікрон.

Лікарі зазначають, що SARS-CoV-2, як і вірус грипу, постійно змінюється. Тому щосезону оновлюють склад вакцин та підходи до профілактики.

Для субваріанта Nimbus характерний гострий біль у горлі. Основною ознакою Stratus є охриплість та хриплий голос.

Інші симптоми залишаються типовими для коронавірусної інфекції: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата смаку чи нюху.

