Найбільше – в Києві: у серпні зросла кількість хворих на Covid-19
У серпні в Україні фіксують зростання кількості хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків зареєстровано у Києві. Загальна захворюваність утричі нижча, ніж у серпні минулого року.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Зростання кількості хворих на Covid-19
Як і минулого року, пік захворюваності на Covid-19 в Україні припадає на серпень. Однак цього року кількість випадків захворювання значно менша.
З початку серпня 2025 року в електронній системі охорони здоров’я було зареєстровано 8 714 хворих на коронавірус. Із них 1 342 людини потребували лікування у стаціонарних відділеннях лікарень.
Для порівняння: у серпні 2024 року за аналогічний період було підтверджено 26 451 випадок COVID-19, а 3 191 пацієнт проходив лікування в стаціонарах.
Найвищі показники захворюваності на коронавірус:
- Київ – 2 076 випадків,
- Київська область – 726,
- Дніпропетровська область – 1 469,
- Львівська область – 735.
Нові субваріанти Covid-19
Загалом в Україні підтверджено наявність нових субваріантів коронавірусу:
- 81 випадок штаму Stratus (виявлено у семи областях);
- 2 випадки штаму Nimbus (по одному випадку на Вінниччині та Одещині).
У МОЗ пояснили, що субваріанти Nimbus (NB.1.8.1) та Stratus (XFG) нині поширені у світі. Обидва є мутаціями штаму Омікрон.
Лікарі зазначають, що SARS-CoV-2, як і вірус грипу, постійно змінюється. Тому щосезону оновлюють склад вакцин та підходи до профілактики.
Для субваріанта Nimbus характерний гострий біль у горлі. Основною ознакою Stratus є охриплість та хриплий голос.
Інші симптоми залишаються типовими для коронавірусної інфекції: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата смаку чи нюху.