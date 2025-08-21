Рада ухвалила закон про профосвіту: які зміни чекатимуть на коледжі та училища

Головне Рада підтримала законопроєкт Про професійну освіту в другому читанні.

Зміни дозволять підвищити зарплати для найкращих викладачів.

Випускників для отримання дипломів чекатиме зовнішнє оцінювання результатів навчання.

Уряд щороку фінансуватиме модернізацію навчальної бази коледжів та училищ.

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада ухвалила закон Про професійну освіту, який покликаний змінити підхід до навчання та до підготовки кадрів.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

За даний законопроєкт свої голоси віддали 285 народних депутатів.

Які зміни передбачає закон Про професійну освіту

Професійні коледжі працюватимуть у формі некомерційних товариств, що дасть можливість відмовитися від тарифної сітки та типового штатного розпису. Установи вільно будуть розпоряджатися своїми надходженнями, що дозволить підвищити зарплати для викладачів.

Директорам навчальних закладів встановлять KPI (ключові показники ефективності), це призведе до кадрових змін.

Випускників чекатиме зовнішнє оцінювання, яке проводитимуть незалежні кваліфікаційні центри. Тобто дипломи не видаватимуть без такої перевірки знань.

Вищі професійні училища, ПТУ та Центри ПТО поступово перейменують у професійні коледжі, де студенти матимуть повноцінні академічні правами.

За словами заступника міністра освіти Дмитра Завгороднього, на професійну освіту в найближчі кілька років чекає спрощення процедур ліцензування та розробки навчальних програм – це у підсумку збільшить кількість нових професій та курсів.

Наглядові ради затвердять навчальні програми, тож зміст освіти наблизиться до потреб роботодавців.

Дмитро Завгородній наголосив, щоб усі ці плани стали реальністю, необхідно змінити понад 50 постанов та наказів, сотні рішень щодо реорганізацій на рівні областей і міст, а також ухвалити зміни до інших законів та кодексів.

Заступник міністра впевнений, що у майбутньому все більше школярів обиратиме професійну освіту.

Нове фінансування від ЄС

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, ухвалення закону Про професійну освіту відкриває Україні доступ до близько €390 млн підтримки від Євросоюзу.

– Закон дає професійним коледжам фінансову й управлінську автономію, оновлює зміст освіти у співпраці з бізнесом та запроваджує незалежне оцінювання знань у кваліфікаційних центрах. Це дозволить готувати спеціалістів, яких потребує сучасний ринок праці, – наголосила очільниця уряду.

Вона також зауважила, що щороку виділятиметься фінансування на нові майстерні, лабораторії, утеплення гуртожитків, реконструкцію закладів тощо.

