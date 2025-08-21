Затримка поїздів Укрзалізниці після обстрілу Житомирщини: про які рейси йдеться

У ніч на 21 серпня 2025 року російські війська знову атакували українські міста та об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілів у Житомирській області було пошкоджено контактну мережу залізниці, що призвело до затримки поїздів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Укрзалізниця: затримка поїздів

Вночі 21 серпня Житомирська область знову потрапила під ворожу атаку. Один із ударів пошкодив контактну мережу Укрзалізниці.

Через це низка поїздів УЗ сьогодні прямує із затримками понад годину. Зокрема, це стосуються рейсів:

№43/44 Івано-Франківськ – Черкаси;

№49/50 Трускавець – Київ;

№7/8 Чернівці – Київ;

№149/150 Івано-Франківськ – Київ;

№51/52 Перемишль – Київ (в обидва напрямки);

№227/228 Івано-Франківськ – Краматорськ;

№93/94 Харків – Хелм;

№29/30 Ужгород – Київ.

Наразі відновлювальні роботи завершено, фахівці працюють над тим, щоб максимально скоротити час запізнення. Пасажирів просять планувати подорожі з урахуванням цих змін.

Дізнатися про всі затримки поїздів УЗ та стежити за актуальним розкладом руху можна на офіційному сайті компанії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275- у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Укрзалізниця

