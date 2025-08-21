Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Пояснюємо
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Затримка поїздів Укрзалізниці після обстрілу Житомирщини: про які рейси йдеться

укрзалізниця

У ніч на 21 серпня 2025 року російські війська знову атакували українські міста та об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілів у Житомирській області було пошкоджено контактну мережу залізниці, що призвело до затримки поїздів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Зараз дивляться

Укрзалізниця: затримка поїздів

Вночі 21 серпня Житомирська область знову потрапила під ворожу атаку. Один із ударів пошкодив контактну мережу Укрзалізниці.

Через це низка поїздів УЗ сьогодні прямує із затримками понад годину. Зокрема, це стосуються рейсів:

  • №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси;
  • №49/50 Трускавець – Київ;
  • №7/8 Чернівці – Київ;
  • №149/150 Івано-Франківськ – Київ;
  • №51/52 Перемишль – Київ (в обидва напрямки);
  • №227/228 Івано-Франківськ – Краматорськ;
  • №93/94 Харків – Хелм;
  • №29/30 Ужгород – Київ.

Наразі відновлювальні роботи завершено, фахівці працюють над тим, щоб максимально скоротити час запізнення. Пасажирів просять планувати подорожі з урахуванням цих змін.

Дізнатися про всі затримки поїздів УЗ та стежити за актуальним розкладом руху можна на офіційному сайті компанії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275- у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
РФ атакувала 574 БпЛА та 40 ракетами, зокрема Кинджалами та Калібрами
Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Фото: Укрзалізниця

Пов'язані теми:

атака дронамиЖитомирська областьпоїздРосійська агресіяУкрзалізниця
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь