ЗСУ зачистили шість населених пунктів на Покровському напрямку — Сирський

Внаслідок успішних ударно-пошукових дій Сил оборони України зачищено шість населених пунктів та знищено сотні російських окупантів.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками виїзду на Покровському напрямку.

Сирський про ситуацію на Покровському напрямку

– Моя особлива увага – тим ділянкам фронту, де найважче. Відпрацював на виїзді на Покровському напрямку, зокрема в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі, – зазначив він.

Як стверджує головнокомандувач, підрозділи ЗСУ та Національної гвардії України з честю виконують поставлені завдання, попри чисельну перевагу російських військ.

За його словами, на Покровському напрямку внаслідок успішних ударно-пошукових дій зачищено шість населених пунктів і знищено сотні російських окупантів.

Сирський зазначив, що заслухав доповіді командирів про особливості оперативної обстановки, проблемні питання та потреби Сил оборони України.

Після цього головнокомандувач ЗСУ надав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони.

На його думку, ключове завдання полягає в ефективному реагуванні на зміни ворожої тактики, але максимального збереження життя захисників України.

Водночас Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ Донецьк новостворених корпусів, які прийняли смуги відповідальності та працюють з визначеним комплектом військ.

Фото: Олександр Сирський

