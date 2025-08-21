Шкільні обіди стануть безкоштовними для всіх учнів у 2026 році – Свириденко

Глава уряду Юлія Свириденко заявила, що з 2026 року всі школярі з 1 по 11 класи отримуватимуть безкоштовне харчування у школах. Кабмін шукає необхідне фінансування для реалізації цієї ініціативи.

Про це Свириденко повідомила під час освітньої конференції Серпнева-2025.

Безкоштовне харчування для школярів: що відомо

За словами прем’єрки, відповідальність за втілення програми покладена на міністра освіти та міністра фінансів.

– Нам треба не лише передбачити фінанси, а й інфраструктурну готовність міст до того, щоб здійснювати забезпечення дітей з 1 по 11 клас якісним харчуванням по всій території України, – сказала Свириденко.

Вона також повідомила про можливе підвищення заробітної плати для вчителів у 2026 році.

– Це пріоритет номер один. Це складний виклик, але ми це проговорюємо з міністром фінансів та міністром освіти й науки, а також шукаємо спільні напрацювання. Сподіваюся, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямку, – зазначила прем’єрка.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету.

Відповідно до рішення, 4,6 млрд грн буде спрямовано на організацію харчування для учнів початкової школи в усіх областях України, а також для школярів з 5 по 11 класи на прифронтових територіях.

