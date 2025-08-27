Рекомендації до зарахування на бюджет цього року отримали понад 31,2 тис. вступників на магістратуру.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Вступ в магістратуру 2025: зарахування на бюджет

– 31 211 вступників на магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Розподіл відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного (регіонального) замовлення сьогодні, 27 серпня 2025 року, – мовиться у повідомленні.

Зараз дивляться

У МОН кажуть, що ці рекомендації вже з’явилися в електронних кабінетах вступників та відображаються на сайті ЄДЕБО.

Якщо вступник отримав рекомендацію, то статус однієї із заяв змінився на Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням.

При цьому на бюджет надається лише одна рекомендація за однією заявою.

Це означає: якщо певна заява вже має такий статус, то в інших заявах він не з’явиться.

Вступнику на магістратуру тепер необхідно виконати вимоги за цією заявою, або ж чекати рекомендацій на контракт.

Для зарахування потрібно до 30 серпня включно (до 18:00):

підтвердити вибір місця навчання;

виконати вимоги до зарахування (відповідно до правил прийому обраного вишу);

укласти договір про навчання.

Є два способи підтвердження вибору місця навчання: онлайн через накладання КЕП, зокрема Дія.Підпис, або ж особисто в закладі освіти.

В Міносвіти пояснили, що після зарахування статус заяви зміниться на Включено до наказу (до 1 вересня).

Якщо ж вступник вчасно не виконає вимоги до зарахування, то рекомендацію на бюджет буде скасовано, а заяву допущено до конкурсу на контракт.

Джерело : Міносвіти

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.