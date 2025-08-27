Правоохоронці затримали агента ФСБ, який коригував удари по об’єктах Сил оборони у п’яти областях України.

Наводив ракети на об’єкти ЗСУ у п’яти регіонах: що відомо

Служба безпеки України затримала на Київщині російського агента, який наводив ракети на військові об’єкти у п’яти регіонах. Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімічного заводу.

За даними слідства, чоловік на замовлення ФСБ збирав та передавав координати аеродромів, комплексів протиповітряної оборони та підприємств з виробництва безпілотників у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.

Агент здійснював розвідку на місцевості та позначав об’єкти на Google-картах.

СБУ викрила його під час виконання нового завдання від кураторів — збору даних про наслідки ракетного удару на Київщині.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із геолокаціями, фото та іншими матеріалами, підготовленими для передання ворогу.

Фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

Операцію проводили співробітники СБУ у Черкаській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

