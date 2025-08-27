Для атак по Україні РФ регулярно застосовує крилаті та балістичні ракети, а також здійснює авіанальоти. Саме для здійснення авіанальотів ворог використовує усі можливі аеродроми Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

Із військових аеродромів ворожа авіація бомбить військові та цивільні обʼєкти, обстрілює територію України ракетами, намагається здійснювати десантування (застосовує гелікоптери).

Факти ICTV дізнавалися, з яких військових аеродромів РФ найчастіше запускає авіацію та які літаки там базуються.

– Росіяни використовують велику кількість аеродромів. У них є аеродроми в Курській, Бєлгородській, Брянській, Ростовській областях. Але не всі вони пристосовані для стратегічної авіації. Наприклад, для літаків Ту-22Мз або Ту-95МС, які використовують для запуску ракет Х-101 та Х-22, тобто ракет великого радіусу дії, є обмежена кількість аеродромів. Це аеродром Енгельс-2, Українка (розташований за декілька тисяч км від кордону з Україною), Оленья та інші. Тобто ці аеродроми призначені саме для тактичної авіації, – розповів Фактам ICTV військовий експерт Олександр Коваленко.

1 червня 2025 року у Росії під атакою українських дронів опинилися аеродроми: Дягілево (Рязань), Морозовск, Белая, Оленья, Іваново, а також під ударом уперше опинилася Іркутська область. Дрони СБУ атакували російські літаки, які щоденно бомбардують українські міста. Попередньо, уражено понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 і Ту-22М3.

Аеродром Енгельс-2

Це найближчий до України відомий аеродром стратегічної авіації. Ця авіабаза розташована у місті Енгельс Саратовської області.

Це основна база бомбардувальників і єдине у РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. Також там базуються бомбардувальники Ту-95мс.

5 грудня 2022 року на авіабазі Енгельс-2 пролунали вибухи, ймовірно, невідомий безпілотник пошкодив два стратегічних бомбардувальники Ту-95мс.

Також вибухи пролунали на авіабазі вночі 26 грудня 2022 року. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це було наслідком російської збройної агресії. Також “бавовна” на аеродромі сталася 29 грудня.

Внаслідок цього кількість боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації РФ Енгельс-2 зменшилася. Усього їх залишилося шість: чотири Ту-95 та два Ту-160. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 7 січня 2023 року, які опублікували Схеми.

– Після “бавовни” в Енгельсі багато хто казав, що ці удари змусять росіян відвести авіацію на значно більшу відстань від кордону з Україною. Тобто на аеродроми, призначені для далекої авіації. Відповідно, це матиме вплив на ефективність використання стратегічної авіації. Фактично, можна казати, що так воно й відбувається. Зараз вони зменшили інтенсивність завдання ударів, – зазначає військовий експерт Олександр Коваленко.

10 січня 2024 Росію нібито атакував безпілотник. За даними видання ASTRA, безпілотники впали на територію військового аеродрому Енгельс-2, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Супутникові знімки аеродрому Енгельс-2, Саратовської області рф показують, що станом на 23 січня 2024 року на аеродромі знаходилось: шість Ту-95мс, два Ту-160, один Іл-76/78 та арсенал ракетної зброї.

15 лютого 2024 року під час ракетного обстрілу України були випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95мс 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із району Енгельса.

Згідно з супутниковими знімками monitoring аеродрому Енгельс-2, Саратовської області cтаном на 21 квітня 2024 на аеродромі було розміщено:

6 — Ту-95мс;

1 — Ту-160;

1 — Ту-22м3.

Вранці 18 серпня декілька Ту-95мс злетіли з АБ Енгельс-2 для передислокації на Оленья, паралельно запустивши крилаті ракети. За інформацією ворог застосував 3 крилаті ракети Х-101 з касетною бойовою частиною. Повітряні сили України повідомили, що всі ці ракети було знищено.

Військовий аеродром Саки

Один із ключових для авіації ворога аеродромів в окупованому Криму розташований поблизу міста Саки.

Раніше тут була база ВМС України, але нині там базується 43 винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М.

Також на цій базі росіяни розміщували здебільшого розвідувальні Су-24МР, військово-транспортний Іл-76, бомбардувальники Су-24М, літаки Су-30СМ, Су-33 та іншу авіатехніку.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ ворожі війська використовували захоплену базу для зберігання авіаційних бомб та ракет, якими обстрілювали переважно Південь України – Херсонську та Миколаївську області.

Потужна “бавовна” сталася на захопленому аеродромі Саки 9 серпня 2022 року. Близько 15:20 на авіаційній базі Саки пролунала серія потужних вибухів: перший вибух, потім два одночасні потужні вибухи в різних місцях, а через деякий час пролунав третій потужний вибух.

Звісно, російська влада заявила про відсутність пошкоджень військової техніки. Проте наступного дня ЗСУ заявили, що внаслідок вибухів було знищено девʼять російських літаків.

Лише у вересні 2022 року Генштаб ЗСУ підтвердив, що це був український ракетний удар. Цікаво, що Міністерство оборони Росії заявило, що причиною вибухів на аеродромі стала “детонація кількох авіаційних боєприпасів”.

21 вересня 2023 року Служба безпеки України спільно з ВМС ЗСУ завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому Саки у Криму.

За даними Збройних сил України, тоді на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК Панцир.

На цьому аеродромі також розміщувалася база підготовки операторів БпЛА Mojaher, які окупанти використовують для координації вогню і повітряних атак.

Ввечері 5 січня 2024 року у тимчасово окупованій Євпаторії та навколо міста було чутно щонайменше п’ять вибухів. Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що українська авіація знищила командний пункт російської армії на аеродромі Саки у Новофедорівці.

На цьому аеродромі дислокувався 43 винищувальний авіаційний полк, що підтримує російські війська на півдні України. На озброєнні – винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24.

21 вересня 2023 року ВМС та СБУ нанесли удар по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму. Тоді на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків – Су-24 та Су-30, а також ПЗРК “Панцир”. Там же була розташована база підготовки операторів дронів. Ударами було завдано серйозних пошкодження техніці окупантів, щонайменше 30 окупантів загинуло.

26 липня 2024 року в результаті ударів Сил Оборони по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму був знищений Су-30см та, імовірно, уламками уражений ще один Су-30см.

Військовий аеродром Бельбек

Це ще один великий військовий аеродром на тимчасово окупованому півострові. Бельбек розташований на північ від Сімферополя.

До окупації Криму Росією у 2014 році, це був Міжнародний аеропорт Бельбек, який обслуговував місто Севастополь та інші кримські міста. Після 2014 року аеропорт закрито для цивільної авіації.

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, аеродром Бельбек став одним із найважливіших для ворога стратегічних об’єктів у Криму. Саме звідси неодноразово підіймалися у повітря російські літаки, щоб завдавати ракетних ударів по містах України.

– Бельбек – це аеродром для авіації тактичного призначення, – каже Коваленко.

У березні 2022 року програма Схеми та Радіо Свобода повідомляли, що, за інформацією Повітряних сил України, на аеродромі базувалися російські винищувачі Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 та Су-27М.

До речі, у 2020 році Бельбек реконструювали. Після цього аеродром отримав можливість приймати стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95мс. Ці літаки мають на озброєнні крилаті ракети, здатні долати відстань до 5,5 тис. км.

Ввечері 18 серпня 2022 року на військовому аеродромі Бельбек у Криму пролунали потужні вибухи. Тоді російські ЗМІ повідомили, що в районі аеродрому було чути сирену, люди бачили машини працівників МЧС Росії, які прямували туди.

Також “бавовна” у Бельбеку сталася 1 жовтня 2022 року та 4 січня 2023 року.

31 січня 2024 року повітряні сили ЗСУ завдали удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. В результаті сили оборони Україні уразили щонайменше три російські військові літаки ( (імовірно, два Су-27 та Су-30) та особовий склад ворога.

Внаслідок атаки по аеродрому Бельбек 31 січня 2024 року у тимчасово окупованому Криму було уражено командний пункт ворога. Також російські паблики повідомляли про втрату 3-х літаків — два Су-27 і один Су-30.

Станом на 17 травня 2024 року за даними супутникових знімків аеродрому Бельбек після удару ATACMS втрати росіян становили:

2 МіГ-31;

Су-27;

МіГ-29;

С-400.

Військовий аеродром Морозовськ

Цей аеродром розташований у Ростовській області, там дислокується оперативне об’єднання Росії – 4 Червонопрапорна армія Військово-повітряних сил, націлена на атаку за напрямком південного сходу України.

Вона містить винищувачі, гелікоптери, сили ППО, а також понад 40 бомбардувальників, більшість з яких стоїть на аеродромі Морозовськ.

Також відомо, що на аеродромі дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34. Востаннє атака на аеродром Морозовськ відбулася 17 грудня 2023 року. Летовище було важливою ціллю, адже там розташоване місце дислокації 559 бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ.



Відомо, що на аеродромі Морозовськ базувалися бомбардувальники Су-27 та Су-34, з яких армія РФ скидає КАБи на позиції ЗСУ та прифронтові українські міста. Після атаки на аеродром Морозовськ 5 квітня 2024 року щонайменше шість літаків було знищено і ще вісім було суттєво пошкоджено. Також унаслідок ударів загинули та дістали поранення близько 20 російських військових. Таким чином бойовий потенціал армії РФ було значно скорочено.

15 червня 2024 авіабазу Морозовськ атакувало не менше 70 дронів. Очільник ГУР Кирило Буданов зазначав, що операція була розпочата з території України, і щонайменше 70, а, може, і більше українських безпілотників Dragon і Splash завдали удару по аеродрому.

23 липня 2024 року супутникові знімки показали наслідки удару ЗСУ по аеродрому Морозовск.

Було уражено:

позицію дивізіону ЗРК С-300/400;

район стоянки літака Су-34 (знаходився на стоянці 20.07);

район стоянки винищувачів;

склад паливно-мастильних матеріалів;

злітно-посадкова смуга.

У ніч на 3 серпня 2024 року було здійснено атаку на аеродром Морозовськ, місце дислокації 559-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку рф (в/ч 75392, Морозовськ).

5 серпня ГУР звітувало про результати атаки на аеродром Морозовськ, в Ростовській області РФ. В результаті:

знищено 1 Су-34;

пошкоджено 2 Су-34;

знищено склад авіаційного озброєння;

пошкоджено чотири технічні будівлі та два ангари.

1 червня 2025 року аеродром Морозовськ атакували ударні дрони.

Військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ

Цей військовий аеродром розташований у Краснодарському краї, на північно-східній околиці міста Приморсько-Ахтарськ.

На аеродромі дислокований 960 штурмовий авіаполк, що входить до складу 1 гвардійської змішаної авіадивізії 4 армії ВПС та ППО.

На аеродромі базуються винищувачі Су-25 та, ймовірно, бомбардувальники Су-34. Ці винищувачі можуть використовувати ракети різного калібру для завдання ударів по наземних цілях. До речі, часто такі літаки застосовують некеровані ракети, що робить можливим ураження цивільних об’єктів.

2 липня 2023 року поблизу військового аеродрому в Приморсько-Ахтарську стався вибух й утворилася вирва. З цього аеродрому РФ атакує Україну ударними дронами.

Так, ввечері 15 серпня 2023 року моніторингові канали оприлюднили інформацію про пуски трьох груп ударних БпЛА типу Shahed-136/31 з аеродрому Приморсько-Ахтарськ.

5 липня 2024 року українські БПЛА ″завітали″ до Приморсько-Ахтарська та завдали ударів по аеродрому, з якого запускають Shahed-136.

Військовий аеродром Єйськ

Це другий російський аеродром у Краснодарському краї, розташований в Єйську, неподалік від Маріуполя (відстань від нього до українського міста становить всього близько 60 км).

Тут, за даними порталу Military Aviation, базується понад 20 літаків МіГ-29К. Переважно в Єйську стоять протичовнові літаки Ту-142 та кілька винищувачів, серед яких є Су-33.

Супутниковий знімок авіабази 8 жовтня 2022 року показав, що її інтенсивно використовують російські військові, а завдяки близькому розташуванню до України вона служить передовою повітряною базою окупантів: на ній перебувало 10 Су-34, щонайменше сім Су-25, по два Іл-38, Ан-26, Су-30СМ, Ту-134УБЛ, Ан-72, а також один Бе-200ЧС.

28 лютого 2023 року на території російського аеродрому в Єйську пролунали вибухи. А після “бавовни” з військового аеродрому зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34. За даними місцевих Telegram-каналів, удар по аеродрому був здійснений або безпілотниками, або ракетою. Про наслідки вибухів на аеродромі в Єйську читайте тут.

28 лютого 2024 року в районі місцевого аеродрому Єйськ було чутно вибухи. Після ударів на аеродромі, станом на 3 березня, приблизно залишилося 4 Су-34 та 2 Су-30.

Білоруський аеропорт Ліда

Ліда – аеропорт, розташований у місті Ліда Гродненської області Білорусі. Це один із найбільших аеропортів країни, який використовують у військових цілях.

Через кілька днів після початку повномасштабної війни, 4 березня 2022 року, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що з території аеродрому Ліда бригада армійської авіації здійснює бойові вильоти для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Зазвичай на цьому аеродромі стоять сили 116 гвардійської штурмової бази ВПС Білорусі. Тут переважно базуються літаки Су-25, МіГ-29, а також Як-130. Також на аеродромі фіксували велику кількість вертольотів.

За даними ЗСУ, з аеродрому Ліда доволі часто злітають літаки Су-34 та Су-25.

Військовий аеродром Барановичі

Це білоруський військовий аеродром, розташований на південний схід від міста Барановичі Барановицького району Брестської області.

На аеродромі Барановичі базується 61 винищувальна авіабаза РФ, до складу якої входять переважно літаки типів Су-30СМ, Су-27 та МіГ-29. Але з вересня 2021 року туди почали прибувати й російські літаки, зокрема Су-30СМ та Су-34.

Відомо, що РФ активно використовує аеродром Барановичі для запуску різних літаків та винищувачів, які застосовують проти України.

Військовий аеродром Лунинець

Цей військовий аеродром розташований в Лунинці Берестейської області Республіки Білорусь. Там базується військова частина №65408 (в/ч 65408).

До повномасштабного російського вторгнення аеродром Лунинець вважався резервним і використовувався доволі рідко.

Проте 14 лютого 2022 року приватна американська компанія Maxar Technologies зафіксувала розгортання російських військ на білоруському аеродромі Лунинець. Зокрема, на супутникових знімках видно 32 штурмовики Су-25, системи протиповітряної оборони С-400, техніку сухопутних військ та безпілотники.

А вже 25 лютого 2022 року було зафіксовано демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ.

Наразі відомо, що окупанти залучали військові літаки Су-35С, Су-34 та Су-25, які підіймалися з білоруських аеродромів Барановичі, Лунинець та Ліда, для авіаційних ударів по військовій та цивільній інфраструктурі Київщини й Житомирщини. Зокрема, з Лунинця вилетіло щонайменше 11 винищувачів.

До речі, 10 березня 2022 року неподалік міста Лунинець вибухнув та загорівся збитий над Україною російський військовий літак. Варто зазначити, що від аеродрому Лунинець до українського кордону відстань близько 50 км.

Відомо, що 5 лютого 2023 року (в період 09:00-10:30) перебазувалися 12 гелікоптерів ПКС РФ з аеродрому Лунінець на аеродром Мачулищі, серед яких були Мі-8 та Мі-24.

19 січня група з одинадцяти гелікоптерів ПКС РФ з Мачулищі була перекинута в Лунинець. Наразі їх повернули назад, тобто відвели значно далі від кордону з Україною.

2 лютого 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія залишила бойову авіацію на території Білорусі після проведення військових навчань.

Військово-транспортний аеродром Сеща

Сеща — військове летовище у Брянській області РФ, розташоване поблизу селища Сеща.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей аеродром слугував переважно для транспортних літаків ІЛ-76 та АН-124-100 (Руслан).

Приблизно за місяць до російського вторгнення в Україну на аеродромі з’явилися винищувачі-бомбардувальники Су-34, які надалі брали участь у бомбардуванні України, зокрема міста Чернігова.

За інформацією, у квітні 2023 року, в результаті атаки дронів, на аеродромі Сеща у Брянській області був знищений Ан-124 Руслан, який перебував на стоянці. Ще один такий самий важкий транспортний літак отримав осколкові пробоїни фюзеляжу.

За різними даними, у РФ, станом до 3 травня 2023 року було не більше 12 таких літаків у робочому стані.

У британській розвідці також зазначали, що росіяни використовують цей аеродром для запуску БПЛА іранського виробництва односторонньої дії у бік Києва.

Авіабаза Гвардійське

У 2014 році, після російської окупації Криму, авіабаза використовується ВПС Росії. До 2014 року це був український державний аеродром у Криму. Розташований він за 13 км на північ від Сімферополя.

16 серпня 2022 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у селищах Майське та Азовське Джанкойського району, у самому Джанкої та селищі Гвардійське Сімферопольського району півострова.

За даними керівника Bellingcat Христо Грозєва, на російській авіабазі у селищі Гвардійське було 24 російських літаки.

За його інформацією, на авіабазі було 12 літаків Су-24М та 12 літаків Су-25СМ, що входили до складу ВМФ Росії.

4 березня 2023 року поблизу авіабази Гвардійське в окупованому Криму стався потужний вибух. Російські ЗМІ повідомляли, що силам ППО ЗС РФ вдалося збити безпілотник, що рухався в бік аеродрому. Він впав на територію садового товариства, за кілька кілометрів від злітної смуги. На місці падіння утворився величезний кратер. Росіяни ідентифікували рештки, як частини БПЛА Ту-141 Стриж.

Військовий аеродром Джанкой

Це військова авіабаза поблизу Джанкоя (Крим). Нині експлуатується ВМФ Росії у складі Чорноморського флоту. До російської окупації Кримського півострова у 2014 році Джанкой був українським військовим аеродромом, а потім цивільним аеропортом. З початком повномасштабної війни аеродром біля міста Джанкой став головним логістичним хабом армії РФ та місцем, де базуються ударні російські гелікоптери. Це за допомогою супутникових знімків з’ясували журналісти проєктів Крим.Реалії та Схеми.

Загалом вони нарахували на півострові 10 військових аеродромів і два авіазаводи. На кожному є склади з боєприпасами та ємності з паливно-мастильними матеріалами, які під час вибуху лише посилюють руйнівний ефект.

На фото Planet Labs за 31 жовтня 2022 року видно, що на аеродромі у Джанкої стоять понад пів сотні вертольотів — Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8, та облаштовано безліч точок розміщення зенітно-ракетних комплексів та ППО. Також там розташовано щонайменше три склади з боєприпасами.

Окрім гелікоптерів, аеродром дуже часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

16 серпня 2022 року у Джанкої пролунали вибухи. В районі аеродрому поблизу Джанкоя стояли зенітно-ракетні комплекси РФ.

За попередніми даними, окупанти втратили вісім ЗРС С-400, три ЗРК С-300, п’ять ЗРПК Панцир-С1, 440 ТПК (транспортно-пускових контейнерів), які мали вирушити до Херсонської та Запорізької областей для обстрілу Миколаєва та Запоріжжя, 17 ББМ, 10 САУ Гвоздика тощо.

25 вересня та 2 листопада 2023 року на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Їх чули жителі Севастополя та Джанкоя. Також про вибухи на аеродромі повідомили 7 січня 2023 року.

У ніч на середу 17 квітня 2024 року в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому.

За інформацією місцевих мешканців, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги. Після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа. Супутник зафіксував шість осередків вогню. Зазначаємо, що на цьому аеродромі РФ тримала не лише ударні вертольоти, раніше тут фіксували пускові установки С-300 та С-400.

Авіабаза Мачулищі

Це авіабаза ВПС і військ ППО Республіки Білорусь. Розташована в однойменному селищі міського типу Мінського району Мінської області.

На Мачулищах базується 50 зведений авіаполк, який здатен приймати літаки А-50, Ан-26, Іл-76MD, Мі-8 та Мі-24.

З початку повномасштабної війни авіабаза Мачулищі є місцем базування російських окупантів та використовується ними для обстрілів території України. До речі, саме з цього аеродрому найчастіше відбувається запуск російських військових винищувачів, які потенційно можуть переносити гіперзвукові ракетні комплекси Кинджал.

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі пролунало кілька вибухів. Пізніше стало відомо, що під час атаки безпілотників було пошкоджено російський літак дальньої радіорозвідки А-50У.

Відомо, що військовий об’єкт був атакований дронами, до вибухів можуть бути причетні місцеві партизани. Україна свою участь в атаці офіційно не підтверджує.

Аеродром Балтимор

Це військове летовище розташоване у Воронежі в Радянському районі міста поблизу мікрорайону Тінистий та дачних кооперативів Ближні сади й Дальні сади.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Балтимор активно використовується ПКС РФ для завдання авіаударів по території України. На аеродромі базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Уночі 1 січня 2023 року на аеродромі Балтимор прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили, що інцидент стався приблизно о другій ночі, вибух було чути в усіх районах російського міста.

У Воронежі вночі 16 січня прогриміла серія вибухів. В результаті у місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Міноборони Росії повідомляє, що на місто летіло вісім безпілотників і начебто всі дрони знешкодили.

Авіабаза Ахтубінськ

Це великий російський військовий аеродром в Астраханській області (на північно-східній околиці Ахтубінська).

Саме з Ахтубінська ворог атакував територію України безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами 24 березня 2023 року. Тоді тактична авіація також була піднята з аеродрому Морозовськ.

Раніше аеродром Ахтубінськ використовувався для випробувальних та тренувальних польотів, наразі – звідки злітає ворожа авіація для бомбардування українських міст.

27 липня 2024 року повідомлялося про знищення Су-34 ПКС РФ, що належав до аеродрому Ахтубінськ, Астраханської області. Аварія сталася під час тренувального польоту у Волгоградській області. Екіпаж катапультувався.

Авіаремонтний завод в російському Ульяновську

2 березня 2023 року у місті Ульяновськ Російської Федерації на авіаремонтному заводі Іл-Авіастар прогримів вибух.

Росіяни проводили випробування фюзеляжу на герметичність та міцність, однак щоб випробування було безпечним, такі перевірки у всьому світі проводяться у басейнах з водою. Про це розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в ефірі Еспресо.

За словами Романенка, причиною вибуху стало технічне невігластво росіян. До Ульяновська перенесли виробництво військово-транспортних літаків Іл-76, які раніше серійно вироблялися у Ташкенті. Тобто росіяни вирішили на власній території виробляти ці літаки, перевезли обладнання до Ульяновська на завод Авіастар та модернізували конструкцію цього літака.

За словами експерта, у процесі модернізації необхідно проводити певні випробування, однак росіяни це роблять неналежно.

Аеродром Оленья, Мурманськ

В ніч проти 29 грудня 2023 у Росії злетіла стратегічна авіація у складі 9 бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья у Мурманській області. Про це повідомили Повітряні сили.

Відомо, що Оленья – аеродром Далекої авіації (з 2011 року), раніше – авіації Військово-морського флоту. Розташований на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська, неподалік міста Оленегорська. Селище при базі, відоме під назвою Високе, адміністративно підпорядковане місту Оленегорську.

На авіабазі Оленья дислоковані дальні бомбардувальники.

З початку повномасштабного вторгнення РФ використовувала літаки, що базуються на цьому аеродромі, для пуску по Україні крилатих ракет Х-101/Х-555 та Кинджалів.

27 липня ГУР Міноборони, завдяки успішній дроновій атаці, уразило ворожий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3 на аеродромі Оленья.

30 липня 2024 року повідомлялося, що під час удару по аеродрому Оленья було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники, відновлення яких потребує тривалого часу. Дрони ГУР уразили російський дальній стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі Оленья в рф.

Аеродром Моздок

Навесні 2023 року з початком наступальної операції Сил оборони на Запорізькому напрямку Росія почала використовувати аеродром біля міста Моздок у Північній Осетії для розміщення та запуску стратегічної авіації.

Вперше літаки ТУ-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня 2023 року – вже тоді на знімку можна було нарахувати шість бомбардувальників. А ще у квітні на смугах не було жодного.

— Аеродром Моздок використовувався ще з часів Радянського Союзу, але з 1991 року сама Росія його не використовувала саме у військових цілях, хіба що для перекидання своїх сил до Сирії. Але, зважаючи на все, тепер він використовуватиметься для того, щоб пробити українську систему ППО, — оцінив ворожий аеродром на початку його запуску військовий експерт Михайло Жирохов.

31 грудня 2023 року під час повітряної тривоги у Кропивницькому районі пролунали потужні вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про зліт кількох російських винищувачів МіГ-31К з аеродрому Моздок. Згодом повідомили про пуск ракет в бік Кіровоградщини. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, тоді було зафіксовано пуск надзвукової ракети Х-47М2 Кинджал.

Також експерти помітили цікаву деталь на знімках аеродрому Моздок. На їх думку, Росія приготувала ракети для подальших ударів по території України. Окупанти також бояться ударів по летовищу, тому розміщують фальш-цілі.

Відомо, що у січні 2024 року Росія вже вп’яте підіймає МіГ-31К з аеродрому Моздок, який розташований у північній Осетії.

Так вранці 16 січня 2024 року була оголошена чергова повітряна тривога по всій території України через зліт літака МиГ-31К з аеродрому Моздок, який може бути носієм аеробалістичної ракети Х-47М2 Кинжал.

8 червня 2024 року дрони Головного управління розвідки Міноборони України вперше атакували аеродром Моздок у Північній Осетії. БПЛА атакували аеродром Моздок на якому базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 та носії ракет Кинджал МіГ-31к, а також регулярно злітають МІГ-31К. Відстань від України – приблизно 1000 км.

Аеродром Саваслейка

Останнім часом російські війська регулярно піднімають у повітря винищувачі МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області РФ.

Саме з цих літаків окупанти запускають аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал.

Авіабаза розташована поблизу села Саваслейка Кулебакського району. Там дислокується філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ.

На цьому аеродромі базуються літаки МіГ-31 різних модифікацій.

14 грудня 2023 року декілька разів оголошувалася повітряна тривога через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

8 січня 2024 року було зафіксовано злети МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Ці літаки є носіями аеробалістичних ракет Кинджал.

У ніч на 14 серпня 2024 року на низці російських аеродромів прогриміли вибухи. Зранку стало відомо про вибухи на військовому аеродромі Саваслейка, що розташований в Нижньогородській області Росії.

Саме звідси злітають російські літаки МіГ-31К, які завдають ударів по Україні, зокрема надзвуковими ракетами Кинджал. Також тут свого часу був сформований 44 окремий авіаційний полк особливого призначення авіації РФ.

Таким чином далекобійні дрони СБУ та Сил оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Основними цілями під час атаки були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження.

Які ще аеродроми використовує РФ?

Насправді РФ використовує багато аеродромів та авіабаз.

Зокрема, у РФ це аеродроми поряд із населеними пунктами Кримськ, Краснодар, Коренівськ, Мінеральні Води, Кущевська, Ростов-на-Дону, Міллерово, Маринівка, Волгоград, Саратов, Бутирлинівка, Старий Оскол, Бєлгород, Липецьк, Шаталово та Калуга.

– Також росіяни мають велику кількість аеродромів біля кордонів з Україною, що дає їм змогу здійснювати авіанальоти на територію нашої країни. Такі аеродроми розташовані переважно на території тимчасово окупованого Криму, авіабаза в Таганрозі, авіабаза Кримськ (розташована неподалік від Новоросійська), Шайківка (тут також розміщувались Ту-22М3), – додає Коваленко.

У Білорусі такі аеродроми розташовані біля міст Мінськ, Мозир, Гомель, Брест, Вітебськ та Бобруйськ.

