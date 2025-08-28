Наближення 1 вересня в Україні традиційно викликає занепокоєння батьків і учнів до організації навчального процесу. Цього року, враховуючи триваючий воєнний стан, питання безпеки набуває особливої ваги.

Що потрібно брати до школи під час воєнного стану, читайте в нашому матеріалі.

Що потрібно брати учням із собою до школи під час війни

Патрульна поліція нагадує, що під час навчання у школі, особливо якщо дитина відвідує заняття офлайн, необхідно бути готовим до спуску в укриття чи евакуації у разі сигналу тривоги. Відповідальним батькам варто заздалегідь підготувати наплічник, який дитина зможе швидко взяти з собою.

Що потрібно брати учням із собою до школи під час воєнного стану:

У наплічнику рекомендується мати пляшку чистої води, поживні батончики або снеки для перекусу, а також нотатку від батьків із ПІБ дитини та контактами родини, включно з телефонами та адресами.

За можливості бажано покласти мобільний телефон із зарядним пристроєм та павербанком, а також індивідуальний набір необхідних ліків на кілька днів.

Не менш важливими є комплект змінної білизни та одягу, а також улюблена іграшка або річ, яка заспокоює дитину у стресових ситуаціях.

Все інше — їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка — має забезпечуватися самим закладом освіти. Батькам варто попередньо обговорити це з адміністрацією школи та уточнити, що можна залишати у класі або спеціально відведеному місці.

Важливо також не перевантажувати наплічник, щоб дитина могла легко і швидко його носити, не відчуваючи дискомфорту.

Кожного дня давати дитині величезну купу речей у наплічнику неможливо. Окрім предметів першої необхідності, у портфелях часто знаходиться чимало книжок та зошитів.

Тому краще домовитися з класним керівником або адміністрацією школи, щоб вони забезпечили місце для зберігання тривожних валізок дітей. Таким чином, дітям не доведеться носити їх щодня з собою до школи.

Джерело : Патрульна поліція

