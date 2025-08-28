Під Києвом зупинили концерт: масові заходи тепер потрібно погоджувати з військовими
Уряд ухвалив рішення про порядок проведення масових заходів, які можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.
Цю інформацію підтвердив керівник Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.
Калашник про масові заходи
– Сьогодні змушений жорстко відреагувати на ситуацію, що склалася в одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки. У соціальних мережах і Telegram-каналах поширювалося відео, де відбувається гучний концерт із залученням великої кількості людей, – зазначив Калашник.
Він поінформував, що цього тижня провів чергове засідання Ради оборони Київської області, де в присутності керівників силових структур, глав районів та громад довів рішення уряду про порядок проведення масових заходів.
За його словами, всі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.
– Захід, що сьогодні організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому одразу звернувся до поліції для відповідного реагування… Наразі це дійство зупинено, люди розійшлися, – наголосив керівник Київської ОВА.
На його думку, особливо обурливим є той факт, що ці дні в Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки. Він переконаний, що подібні святкові заходи є неприпустимими, коли українці схиляють голови в скорботі.
Калашник додав, що адміністративні матеріали за статтею 185-1 КУпАП складено на організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради.
Кабмін зобов’язав узгоджувати масові заходи з військовими
Нещодавно ЗМІ опублікували документ, яким Кабінет міністрів зобов’язав масові та урочисті заходи в областях узгоджувати з військовим керівництвом, а в Києві – з Генеральним штабом ЗСУ.
– З урахуванням вимог статті закону України Про правовий режим воєнного стану прошу в разі планування проведення масових (урочистих) заходів забезпечити обов’язкове погодження з військовими командуваннями в зоні їхньої відповідальності, а в Києві – з Генеральним штабом ЗСУ, – цитують документ журналісти.
Як стверджується, відповідне доручення міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, начальникам обласних, Київської міської військових адміністрацій надала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.