Внаслідок обстрілу залізничної інфраструктури Донеччині у Словʼянську затримуються поїзди.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Затримка поїздів у Словʼянську

Так, внаслідок обстрілу сталося знеструмлення ділянки перед Слов’янськом, тому затримуються як приміські, так і поїзди далекого сполучення.

Наразі залізничники оглядають місця пошкодження й оцінюють строки відновлень.

– Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках, – наголосили в Укрзалізниці.

Як повідомили у Слов’янській міській військовій адміністрації, близько 00:10 ворожий БпЛА Герань-2 вдарив у промзону в районі вулиці Свобода. На щастя, без постраждалих.

А з 06:40 у Слов’янську стався масований обстріл, пролунало пʼять вибухів. Місця влучань наразі уточнюються. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що 3 вересня внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області сталися масштабні затримки поїздів по всій Україні. Пошкодження спричинило збої у роботі 22 складів на найважливіших напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 291-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Укрзалізниця

