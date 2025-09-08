Сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування відтепер надходитимуть через застосунок Дія.

Інформування пацієнтів впроваджується у співпраці МОЗ, Мінцифри та НСЗУ.

Дія і медичні сповіщення: що відомо

Міністерство охорони здоров’я України спільно з НСЗУ та Мінцифри розробили новий канал інформування – push-сповіщення через портал Дія.

— Нововведення забезпечить більш надійну доставку сповіщень пацієнту, зменшить кількість збоїв, пов’язаних із нестабільністю мобільного зв’язку, та скоротить витрати на інформування, — пише МОЗ.

Щоб отримати сповіщення, потрібно зареєструватися на порталі Дія та мати у телефоні відповідний застосунок.

Щойно лікар створить електронний рецепт чи направлення — пуш-повідомлення автоматично надходитиме на портал Дія.

Якщо доставка невдала, сповіщення буде у Viber, у разі відсутності месенджера, як і раніше, користувач отримає SMS.

Першочерговими будуть сповіщення про план лікування, е-направлення, електронний рецепт із номером та кодом погашення чи повідомлення про його скасування.

Завдяки цьому важливі медичні документи завжди будуть з пацієнтом.

Портал Дія вдосконалюватиме функціонал, щоби державні та медичні послуги були більш доступними для громадян України. У майбутньому перелік медичних сповіщень буде розширено.

