Міноборони оновило правила виплати допомоги сім’ям загиблих воїнів.

Метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією.

Правила виплати допомоги сім’ям загиблих військових: що змінилось

Міністерство оборони України внесло зміни до порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги.

Нові правила застосовуватимуться до загибелі, офіційно засвідченої актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Умови і розмір фінансової підтримки родин, чиї близькі загинули до цієї дати, не змінюються — 15 млн грн.

Виплати сім’ям загиблих воїнів розподілятимуть у кілька етапів. 3 млн грн (тобто 1/5 частину суми) можна буде отримати негайно після оформлення документів.

Решту 12 млн грн виплачуватимуть протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно приблизно 150 тис. грн щомісяця.

Міноборони зазначає, що запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів.

— Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України, — йдеться в повідомленні відомства.

Допомога у разі загибелі військовослужбовця

Допомога у разі загибелі військовослужбовця також передбачає надання соціальних пільг та компенсацій. Зокрема, на медицину (безкоштовні ліки, зубопротезування, санаторно-курортне лікування), знижки на житлово-комунальні послуги та паливо, а також на позачерговий ремонт житла.

Щоб отримати статус Член сім’ї загиблого, родичам ветеранів війни чи захисників необхідно подати документи до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Рішення мають ухвалити протягом місяця з моменту подання документів.

Джерело : Міноборони

