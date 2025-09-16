Після перевірок уже звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності — Кравченко
Перевірка статусів інвалідності в прокуратурі завершилася звільненням 57 прокурорів.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Відновлення довіри до системи правосуддя починається зі змін усередині самої системи
З липня 2025 року в Україні триває перевірка обґрунтованості статусів інвалідності у працівників органів прокуратури.
— Це питання з самого початку на моєму особистому контролі й залишається на постійному контролі Офісу генерального прокурора, — зазначив Кравченко.
За його словами, відновлення довіри до системи правосуддя починається зі змін усередині самої системи.
Станом на 16 вересня з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності, 56 прокурорів залишили адміністративні посади, ще 228 дисциплінарних скарг перебувають на розгляді.
— Ніяких винятків, саме так, на моє переконання, повинна працювати здорова система, саме так ми відновлюємо довіру суспільства, — наголосив генпрокурор.
Нагадаємо, раніше Руслан Кравченко повідомив про підозри двом прокурорам — теперішньому і колишньому.