Перевірка статусів інвалідності в прокуратурі завершилася звільненням 57 прокурорів.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Відновлення довіри до системи правосуддя починається зі змін усередині самої системи

З липня 2025 року в Україні триває перевірка обґрунтованості статусів інвалідності у працівників органів прокуратури.

— Це питання з самого початку на моєму особистому контролі й залишається на постійному контролі Офісу генерального прокурора, — зазначив Кравченко.

За його словами, відновлення довіри до системи правосуддя починається зі змін усередині самої системи.

Станом на 16 вересня з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності, 56 прокурорів залишили адміністративні посади, ще 228 дисциплінарних скарг перебувають на розгляді.

— Ніяких винятків, саме так, на моє переконання, повинна працювати здорова система, саме так ми відновлюємо довіру суспільства, — наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше Руслан Кравченко повідомив про підозри двом прокурорам — теперішньому і колишньому.

