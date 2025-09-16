Згідно з результатами останнього опитування КМІС, 54% дорослих чоловіків і жінок, які наразі не проходять військову службу, готові у разі необхідності приєднатися до Сил оборони і зі зброєю в руках захищати Україну.

Скільки українців готові приєднати до Сил оборони

Серед усіх чоловіків, що взяли участь в опитуванні, таких 63%, а серед жінок – 46%.

Серед чоловіків до 60 років більшість (60-64%) готові в разі потреби приєднатися до Сил оборони України.

Зовсім не готові або скоріше не готові – 38% респондентів.

– І серед українських жінок значна частина готова у разі потреби збройно захищати Україну в складі Сил оборони, – зауважують соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 2-14 вересня провів всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах, підконтрольних уряду України.

Всього опитано 1 023 респонденти віком від 18 років. Йдеться про громадян, які на момент опитування проживали на території України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.

Джерело : КМІС

