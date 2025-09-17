Якість водопровідної води — тема, яка знайома кожному. Відкрив кран, а там запах хлору, каламутність або осад у чайнику вже через пару днів. Іноді навіть фільтр-глечик не справляється, і тоді знову приходять думки:

Може простіше купувати воду в бутлях?

Але у цього варіанту є свої мінуси. По-перше, постійні витрати. Сім’я з трьох осіб легко випиває 200–300 літрів на місяць, а це відчутні гроші. По-друге, незручність: носити бутлі, зберігати їх вдома, чекати доставлення. А ще пластик, який у підсумку все одно потрібно утилізувати.

Ось тут і приходять на допомогу проточні фільтри для води. Це компактні системи, які встановлюються під мийку і подають воду одразу через окремий кран. Зручно — налив склянку або поставив каструлю, і вода вже чиста. Не потрібно чекати, як з глечиком, і не доводиться думати про запас бутильованої.

Важливо, що проточні фільтри коштують доступно, особливо триступеневі моделі. Вони прибирають механічні домішки, хлор, запахи та роблять смак води приємним. Для сім’ї це часто перший крок до комфортного життя, де пити воду з-під крана не страшно, а навпаки — приємно.

Переваги проточних фільтрів

Чому люди все частіше вибирають саме проточний фільтр, а не глечик або воду в бутлях?

Швидко і зручно. Налив склянку або каструлю — і вода вже чиста. Не потрібно чекати, поки глечик “прокапає” літр.

Смачніша їжа і напої. Чай без каламутності, кава без стороннього присмаку, супи з яскравим смаком — і все це зі звичайного крана.

Займають мінімум місця. Система ховається під мийку, на кухні немає зайвих банок і бутлів.

Вигідно. Один фільтр коштує як 2–3 місяці покупки води в бутлях, а служить роками.

Простий у догляді. Картриджі змінюються за 5 хвилин, без майстрів і інструментів.

Краще, ніж глечик. Там картридж швидко забивається та очищає тільки від запаху хлору. Проточний фільтр працює глибше і стабільніше.

Альтернатива дорогим системам. Осмос дає ідеальну воду, але коштує дорожче і вимагає бака. Для більшості сімей триступеневий проточний фільтр — оптимальний баланс.

На практиці такий фільтр — це перехід від “воду доводиться терпіти” до “приємно пити щодня”.

Як вибрати недорогий проточний фільтр

Під час вибору звертайте увагу на:

Кількість ступенів очищення. Три — оптимальний варіант для захисту від механіки, хлору і запахів.

Компоненти. Картриджі з вугілля, смоли, поліпропілену — універсальний набір.

Габарити. Для установки під мийку важлива компактність.

Ресурс. В середньому 1,5–2 тис. літрів або заміна раз на 6 місяців.

Ціна і бренд. Вартість у 2025 році починається від 1999 грн, що дешевше постійних покупок бутильованої води.

Топ-5 недорогих проточних фільтрів

5. Aquafilter WFP3 — триступенева система (Польща)

Ціна: від 1999 грн.

Класика для базового очищення. Система включає поліпропіленовий картридж, вугілля і комбінований фільтр. Видаляє іржу, хлор і органіку. Відрізняється доступною ціною і простим обслуговуванням.

Підходить для: невеликої сім’ї, офісної кухні, як перший фільтр для води.

4. Ecosoft Standard FMV3ECOSTD — український проточний потрійний фільтр

Ціна: від 2184 грн.

Фільтр з трьома стандартними колбами 10х2.5″. Вода проходить через:

1. Поліпропіленовий картридж (видаляє пісок і іржу).

2. Суміш вугілля та іонообмінної смоли (пом’якшення, захист від хлору).

3. Пресоване вугілля (покращує смак і колір води).

Плюс: компактний розмір, зручний кран Капля, ресурс 1500 л.

3. Organic Master Trio — фільтр для жорсткої води

Ціна: від 2368 грн.

Створений для українських реалій з підвищеною жорсткістю. Очищення відбувається в три етапи:

механіка;

смола (зниження кальцію і магнію);

активоване вугілля.

Після фільтра вода стає м’якшою, зникає запах хлору, зникають сторонні присмаки. Ресурс до 1600 л.

2. Organic Smart Trio Leader — посилена система

Ціна: від 2960 грн.

Відрізняється наявністю спеціальних картриджів Multisorb 9 і Multisorb 11, які ефективно видаляють залізо і марганець.

Це особливо актуально для будинків, де вода йде з домішками зі старих труб. Плюси:

розширений набір функцій;

до 2000 літрів ресурсу;

стильний кран Модерн.

1. Raifil TRIO-R — лідер серед недорогих фільтрів

Ціна: від 3312 грн.

Фільтр з Південної Кореї з прозорою колбою і кнопкою скидання тиску. Три ступені:

1. Поліпропіленовий картридж (10 мкм).

2. Кокосове вугілля (видаляє хлор і органіку).

3. Смола (пом’якшує воду).

Відмінність: видно стан картриджа, м’яка вода без накипу, ресурс 4000 л.

Де купити

Вибираючи фільтр, важливо не тільки порівняти характеристики, але і купити у надійного продавця.

В Україні оптимальним вибором буде інтернет-магазин Aquapure.com.ua — тут представлена вся лінійка проточних фільтрів, дуже приємні ціни, є гарантія від виробника, консультації фахівців і швидке доставлення по країні.

