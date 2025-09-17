Марина Мелехова, редактор стрічки
Втратили дім та жили у страху: з ТОТ врятували ще 16 українських дітей
З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще 16 українських дітей.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
З ТОТ повернули ще 16 дітей: що відомо
У межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA із тимчасово окупованих територій повернули ще 16 українських дітей.
