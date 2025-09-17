Серед них 15-річна дівчина, яка вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як росіяни засудили за сфабрикованими справами батьків та старшого брата.

Також було врятовано 14-річну дівчинку та її 7-річну сестру, які втратили дім і всі речі внаслідок пожежі.

Ще одна дівчина-підліток, що жила разом із батьками, три роки майже не виходила з дому через страх, що окупанти можуть її забрати.

10-річного хлопчика окупаційна служба опіки намагалася відібрати у рідних батьків.

Сьогодні всі діти вже в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та роблять перші кроки до нового, мирного життя.

— Дякую команді Save Ukraine та партнерам за допомогу в порятунку дітей. Виконуємо завдання президента – повернути всіх українських дітей, — зазначив Єрмак.

Фото: Save Ukraine