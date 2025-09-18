Рейтинг шкіл України та Києва 2025: які навчальні заклади стали лідерами за результатами НМТ

Опубліковано офіційні рейтинги закладів освіти за підсумками національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року.

Цей показник вважається одним із найоб’єктивніших критеріїв якості навчання, адже ґрунтується на результатах оцінювання знань випускників.

10 найкращих шкіл України за результатами НМТ 2025:

Ліцей Інтелект (Київ). Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат (Львів). Науковий ліцей ім. М. Сабата (Івано-Франківськ). Заліщицька державна гімназія (Тернопільська область). Русанівський ліцей (Київ). Дистанційна школа Оптіма. Львівська академічна гімназія при НУ Львівська політехніка (Львів). Політехнічний ліцей НТУУ КПІ (Київ). Ліцей № 12 Інтелект (Дніпро). Приватний заклад Європейський колегіум (Київ).

До 10 кращих шкіл Києва увійшли:

Ліцей Інтелект Дарницького р-ну м. Києва. Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва. Дистанційна школа Оптіма. Політехнічний ліцей Національного технічного університету України КПІ м. Києва. ТОВ Приватний навчальний заклад Європейський колегіум. Природничо-науковий ліцей № 145 Печерського р-ну м. Києва. Технічний ліцей Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут Солом’янського р-ну м. Києва. ТОВ Київський ліцей Кі скул. Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т. Шевченка. Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. Ліцей Екологія і Культура.

Найбільша дистанційна школа України серед освітніх лідерів

Дистанційна школа Оптіма, де навчаються понад 20 тис. дітей, уже багато років стабільно демонструє високі результати у всеукраїнських рейтингах НМТ. У 2025 році заклад посів шосте місце серед усіх шкіл країни, третє місце серед навчальних закладів Києва та впевнено закріпив за собою першість серед дистанційних шкіл.

Оптіма робить освіту доступною для всіх, тут немає конкурсного відбору. 2025 року до складання НМТ долучилися 1 825 одинадцятикласників.

У школі пояснюють високі результати своїх учнів комплексним підходом. Це поєднання сучасних навчальних матеріалів, постійної підтримки з боку педагогів і тьюторів, інноваційної онлайн-платформи, яка зрозуміла навіть наймолодшим школярам, та високого професіоналізму вчителів.

Оптіма забезпечує можливість навчання як для дітей в Україні, так і для тих, хто вимушено перебуває за кордоном. Учні отримують документи державного зразка й залишаються частиною українського освітнього простору.

