Справжні документи з державних реєстрів – довіреності та заповіти – опинилися у доступі в тестовій версії системи е-Нотаріату.

Нотаріуси, які мали тренуватися на умовних прикладах, побачили реальні дані громадян. Це означає, що конфіденційну інформацію, яка за законом має залишатися таємницею, побачили сторонні люди.

Реакція НПУ на витік даних

Нотаріальна палата України назвала інцидент безпрецедентним порушенням і звернулася до першого віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка.

Зараз дивляться

У листі НПУ вимагає негайно зупинити тестування та знищити копії реальних даних, які потрапили до системи.

За словами представників палати, доступ до реальних даних українців мали не лише нотаріуси, а й технічні працівники та розробники. Тобто чужі документи бачили ті, хто не мав жодного права їх переглядати. Це суперечить Конституції, Цивільному кодексу і закону «Про нотаріат», які прямо зобов’язують зберігати нотаріальну таємницю.

Як проходило тестування еНотаріату

Систему еНотаріат почали випробовувати на початку вересня. До кінця місяця система мала пройти “обкатку”, але в реальності долучилося лише 14% нотаріусів, акцентується у зверненні. Решта не змогла увійти через технічні бар’єри: потрібно було замовляти віртуальні бланки, а детальні інструкції з’явилися тільки 15 вересня.

Також у НПУ зауважили, що попри добровільний статус тестування, нотаріусів змушували працювати у вихідні та після роботи, ще й вимагали письмових відгуків. У прифронтових регіонах, наголошують у палаті, це мало особливо абсурдний вигляд. Адже через обстріли та відключення світла люди на цих територіях і так ледве пораються з поточними справами.

У НПУ вимагають пояснень щодо витоку даних та просять гарантувати, що подібне не повториться.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.