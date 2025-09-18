В Україну доставили перше військове озброєння, яке передбачене угодою між США та НАТО в рамках програми PURL.

Про це повідомив представник НАТО у коментарі Суспільне та РБК-Україна.

Зброя США за програмою PURL прибула в Україну

За словами представника НАТО, найближчим часом очікуються нові постачання.

Зараз дивляться

Як стверджує джерело, у рамках програми Переліку пріоритетних потреб України (PURL) вдалося профінансувати вже чотири пакети з озброєнням. З них два вже перебувають на шляху до України.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це спільна ініціатива США та НАТО для прискорення постачання озброєнь Україні.

Країни-партнери фінансують придбання американського озброєння із затвердженого переліку. Гроші надходять на спеціальний рахунок НАТО, після чого зброю закупляють безпосередньо у США.

Нещодавно стало відомо, що адміністрація Білого дому схвалила пакети американської військової допомоги для України за механізмом PURL, коли озброєння фінансується коштом країн НАТО.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.