Вдень 19 вересня у мобільному застосунку Київ Цифровий стався технічний збій. На головній сторінці сервісу повідомляється, що фахівці працюють над усуненням проблеми.

Збій у Київ Цифровий 19 вересня 2025 року

Основні можливості застосунку Київ Цифровий наразі недоступні для користувачів через технічний збій. Сервіси перебувають на ремонті, скільки він триватиме – поки не відомо.

– Сервіси на ремонті. Виправляємо тимчасовий збій, щоб усі сервіси працювали як слід. Поки доступні лише можливості в офлайні та сповіщення про повітряну тривогу, – йдеться на головній сторінці застосунку Київ Цифровий.

Київ Цифровий – це державний мобільний застосунок для мешканців столиці, який був створений у 2021 році.

Він надає користувачам можливість поповнювати зі смартфона транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, голосувати за проєкти з благоустрою міста.

