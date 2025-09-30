Працівники ДБР викрили двох колишніх посадовців департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, які завдали державі збитків на понад 2,4 млрд грн.

Експосадовці Міноборони завдали збитків на суму 2,4 млрд грн: що відомо

Розслідування встановило, що упродовж 2023 року чиновники уклали 95 контрактів на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для військової техніки на загальну суму понад 19 млрд грн.

Попри чіткі норми законодавства, вони безпідставно включили до вартості контрактів податок на додану вартість у розмірі 2,4 млрд грн.

Зараз дивляться

Під час досудового розслідування Міністерству оборони України відшкодовано збитки на суму понад 2,2 млрд грн.

Одного із колишніх посадовців звинувачують у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України), що передбачає до 8 років позбавлення волі.

Іншому інкримінують службову недбалість та підроблення документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу генерального прокурора.

Джерело : ДБР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.