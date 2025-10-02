У Києві та п’яти областях України сервіси ДРАЦС (Державної реєстрації актів цивільного стану) на порталі Дія будуть тимчасово недоступні.

Які послуги ДРАЦС будуть недоступні на порталі Дія

Як повідомляє Дія, деякі послуги будуть недоступні в Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій областях через реорганізацію у структурі відділів ДРАЦС.

Тимчасово не працюватиме низка онлайн-сервісів:

повторне видання свідоцтва про народження;

повторне видання свідоцтва про зміну імені;

повторне видання свідоцтва про шлюб;

повторне видання свідоцтва про розірвання шлюбу;

повторне видання свідоцтва про смерть;

витяг про народження;

витяг про зміну імені;

витяг про шлюб;

витяг про розірвання шлюбу;

витяг про смерть;

єМалятко – послуга не працюватиме також у ЦНАП і пологових будинках.

На порталі Дія зазначають, що у разі замовлення однієї з цих послуг та оплати варто перевірити, чи підписано та відправлено заяву.

– Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати, – йдеться у повідомленні.

Якщо не встигли податися на отримання документів, тоді після відновлення варто подати нову заяву або звернутися до відділу ДРАЦС з квитанцією для отримання оплаченої послуги.

На порталі Дія обіцяють окремо повідомити, коли все запрацює у звичайному режимі.

