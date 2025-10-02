Видавництво UA Comix у співпраці з художником і режисером-аніматором Сашком Даниленком створили новий соціальний мальопис Кіборчук про життя у новій реальності.

Проєкт Кіборчук – це історія українського спортсмена, який втрачає частини тіла через війну, але знову і знову піднімається – із новими протезами, навичками, але з тією ж незламною душею. Це розповідь не лише про кіборга, а й про людину, яка щоразу шукає причини жити далі.

Центр комплексної медичної допомоги постраждалим від війни UNBROKEN, де подібні трансформації бачать щодня, адже їхні пацієнти – це військові й цивільні, які пережили мінно-вибухові поранення, втратили кінцівки, але не втратили віру, став головним партнером проєкту Кіборчук.

У межах цього проєкту було записано інтерв’ю з пацієнтами Центру.

Їм поставили одне запитання: Що допомагає вам прокидатися щодня?

Історії людей нової реальності

– Моя найбільша мотивація прокидатися зранку – бачити як побратими продовжують боротися за своє життя і підтримувати їх у цьому, – сказав 40-річний ветеран і пацієнт Центру UNBROKEN Микола Шот, який втратив на війні всі кінцівки, але не силу духу.

До лав захисників Микола доєднався у березні 2022 року. Воював у складі бригади Холодний Яр. А важке поранення дістав торік у лютому поблизу Часового Яру. Внаслідок мінометного обстрілу він вмить втратив і руки, і ноги.

– Життя не закінчується через ампутацію. Навпаки – у мене з’явилося ще більше планів, ніж було до травми, – наголосив він.

Навчатися користуватися протезами, Миколі допомагала команда Центру UNBROKEN, а вже сьогодні ветеран є ментором для НЕЗЛАМНИХ. То попри втрату всіх кінцівок, він веде активний спосіб життя.

– Кожний ранок починається з усвідомлення, що в тебе немає ніг і зараз щось буде боліти, але я встаю і йду вперед! – сказав командир взводу Володимир Савельєв.

Він підірвався на міні, втратив обидві нижні кінцівки, а потім у такому стані мусив переховуватися від ворожого дрона. Нині ж, після більш ніж десятка перенесених операцій, воїн уже опановував ходьбу на протезах у Центрі UNBROKEN.

30-річний львів’янин раніше займався 3D-дизайном. Коли почалася велика війна, активно волонтерив та донатив. Влітку 2023-го Володимир підписав контракт з армією та поповнив лави захисників. Починав службу як бойовий медик. А важке поранення дістав вже як командир розвідувального взводу одного зі стрілецьких батальйонів 116-ої окремої механізованої бригади.

Володимир каже, що найкращим днем став той, коли він уперше став на штучні кінцівки. Це був момент прийняття й водночас перемоги над собою.

– Я прокидаюсь із думкою про наших хлопців. Коли дивишся, яких зусиль їм вартує встати на ноги, я точно не маю права здаватися! – зазначила 31-річна Оксана Лехняк, протезистка з Чернівців.

Для неї війна почалася ще у 2014 році: вона волонтерила, допомагала військовим, продавала власні картини на аукціонах, щоб зібрати кошти на армію.

Найбільше життя дівчини змінила особиста втрата. На початку повномасштабного вторгнення до ЗСУ приєднався її рідний брат Олег. У березні того ж року він загинув, обороняючи Київщину.

Досвід втрати наштовхнув Оксану до роботи з військовими та цивільними, які втратили кінцівки через війну. І сьогодні вона створює протези рук у Центрі протезування та ортезування UNBROKEN й щодня знаходить у цьому сенс.

Про проєкт Кіборчук

Кіборчук – це не лише герой мальопису. Це кожен, хто сьогодні знову збирає себе по частинах. Це люди, які вчаться жити після травм, втрат, болю. Це всі, хто шукає нові сенси у новій реальності.

UNBROKEN – місце, де ця трансформація стає можливою. Там відновлюють тіло й підтримують душу, створюючи умови для гідного життя навіть після найважчих випробувань.

Мистецтво може стати терапією. А історія – інструментом зцілення. Разом із UA Comix UNBROKEN показує: навіть у найтемніші часи народжуються нові символи сили та людяності.

10% прибутку від продажу мальопису та мерчу буде спрямовано на підтримку пацієнтів UNBROKEN – людей, яким потрібні протези, VAC-терапія, сучасна реабілітація.

