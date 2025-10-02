Україна та Росія провели обмін полоненими у четвер, 2 жовтня. Сьогодні повернулися додому з полону 185 українських військовослужбовців, а також 20 цивільних.

Перші емоції звільнених після обміну полонених – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Обмін полоненими 2 жовтня: перші емоції звільнених

У Державній прикордонній службі України оприлюднили відеозапис, на якому можна побачити, як один із звільнених полонених дізнається про те, що він встиг стати дідусем.

– Привіт, ромашечки мої. Я дуже радий вас бачити. Я повернувся в рідну Україну. І хто в мене: онук чи онучка? – запитав один із захисників.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, за цим кадрами стоять сотні днів очікування, тисячі молитов і віра людей. Там додали, що серед звільнених – 22 українських прикордонників.

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з обміну полоненими у четвер, 2 жовтня.

За інформацією СБУ, додому повернулися воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які були в Маріуполі, на Азовсталі та Чорнобильській АЕС.

Більшість звільнених захисників перебували у полоні ще з 2022 року, а зараз – вже нарешті вдома, наголосили у СБУ.

