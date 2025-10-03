Українці найбільш позитивно ставляться до таких країн, як Нідерланди, Канада, Норвегія, Латвія, Литва, Німеччина, Франція, Швеція, Велика Британія, Естонія.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Ставлення українців до країн

Так, Сполучені Штати за рівнем позитивного ставлення у респондентів посіли 16 місце – позитивно до них ставляться 69,6% опитаних, а от до Нідерландів – 89,3%.

До Словаччини позитивно ставляться 49% українців. Ставлення до Угорщини є більше негативним – позитивно лише 24,1% опитаних. Також негативний баланс у Індії, Китаю, Білорусі.

До Росії попри війну позитивне ставлення зберігає 2,4% опитаних. Негативно та переважно негативно ставляться 94,7%. До Білорусі позитивно ставляться 9,4% респондентів.

Польщу позитивно оцінюють 82,3% українців, тож вона на 14 місці.

Також позитивне ставлення українці продемонстрували до Данії, Фінляндії, Чехії, Японії, Туреччини та Румунії.

74% українців прихильно ставляться до Польщі, зокрема 61% позитивно оцінює надання гуманітарної допомоги, а 44% вважають позитивним економічне співробітництво. Водночас лише 19% респондентів вважають хорошими відносини щодо історичних подій.

Під час опитування свої відповіди надали 1210 респондентів віком від 18 років.

