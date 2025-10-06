Уявіть собі звичний ранок: дитина готується до школи, а раніше вона хвилювалася перед дзвоником, але тепер часто буває так що її “класна кімната” – це смартфон або планшет. Світ навколо змінюється, і дистанційне навчання стало невід’ємною частиною життя багатьох родин.

Цей період приніс не лише нові виклики, а й змусив переосмислити роль цифрових інструментів у щоденному житті дітей. Сьогодні питання цифрової безпеки та батьківського контролю стало актуальним як ніколи.

Від розваг до навчання

З початком пандемії Covid-19 і по теперішній час, дистанційне навчання стало частою необхідністю. Багато дітей перейшли на онлайн-уроки та домашні завдання, що значно змінило їхнє ставлення до пристроїв.

Раніше смартфони та планшети були переважно засобом розваги, але зараз вони стали основним інструментом навчання та спілкування.

Смартфон як нова “шкільна парта”

Мобільні пристрої тепер виконують роль не лише розважальних засобів, але й функціонують як “шкільні партії” та “вікна у світ”. Діти використовують їх для доступу до навчальних платформ, участі в онлайн-заняттях та спілкування з однокласниками та вчителями. Це зміщення функцій перетворило цифрові інструменти на невід’ємну частину освітнього процесу.

Гаджети перестали бути лише джерелом розваг — вони стали важливим інструментом для навчання та спілкування. Це зміцнило необхідність у батьківському контролі та цифровій гігієні, щоб забезпечити безпечне та ефективне використання технологій дітьми.

Як діти використовували гаджети до дистанційки

Використання переважно для ігор, мультфільмів, соцмереж

До запровадження дистанційного навчання діти здебільшого використовували смартфони та планшети для розваг: ігор, перегляду мультфільмів та спілкування в соціальних мережах.

Батьки намагалися суворо контролювати час, проведений за екранами, аби більша частина дозвілля залишалася для офлайн-активностей – спорту, читання чи творчості.

Обмежений час екрана, більше офлайн-активностей

Батьки активно контролювали час екрана, встановлюючи правила користування пристроями. Це сприяло розвитку цифрової грамотності та гармонійному поєднанню онлайн і офлайн діяльності, що позитивно впливало на загальний розвиток дітей.

Як дистанційне навчання змінило ситуацію

Смартфон = навчання, спілкування, дозвілля в одному пристрої

З переходом до дистанційного навчання, смартфони та планшети стали універсальним інструментом, що об’єднує навчання, спілкування та дозвілля.

Онлайн-уроки, інтерактивні завдання та відеочати з однокласниками – все це стало можливим завдяки сучасним технологіям.

Чому діти стали більше часу проводити за екранами

Цей перехід призвів до зростання залежності від екранів. За даними опитування Parents Together, опублікованого Osvitoria, середній час, проведений дітьми перед екраном, починаючи з часів пандемії, зріс майже вдвічі – з 4,5 до 9 годин на день.

У таких умовах особливо важливим стає питання обмеження екранного часу, адже саме воно допомагає зберегти баланс між навчанням, відпочинком і безпекою дитини.

Діти почали сприймати гаджет як “необхідність”, а не “іграшку”

Цифрові пристрої стали для дітей необхідністю, а не просто засобом розваг. Вони використовуються не лише для ігор, а й для виконання домашніх завдань, участі в онлайн-заняттях та підтримання соціальних контактів. Це зміщення сприйняття підкреслює важливість інтеграції цифрових технологій в освітній процес.

Виклики для батьків

Контроль часу: навчання і розваги на одному пристрої

Одним з головних викликів для батьків є контроль часу, проведеного дітьми у смартфонах, коли навчання та розваги відбуваються на одному пристрої.

Це ускладнює розмежування часу для навчання та дозвілля, що може призвести до перевтоми та зниження концентрації.

Ризики: перевтома, проблеми зі сном, зниження концентрації

Постійне використання цифрових інструментів може призвести до перевтоми, проблем зі сном та зниження концентрації уваги.

За даними American Academy of Pediatrics, надмірний екранний час безпосередньо пов’язаний із труднощами з концентрацією та порушеннями сну у дітей. Це підкреслює необхідність контролю часу за гаджетами та забезпечення належного балансу між навчанням і відпочинком.

Питання довіри: як не перетворити контроль на заборону

Батьки стикаються з дилемою: як ефективно контролювати використання пристроїв, не перетворюючи це на заборону.

Важливо встановлювати чіткі правила користування смартфоном та планшетом, забезпечуючи рівновагу між свободою та контролем.

Позитивні зміни

У дітей зріс рівень цифрової грамотності

Дистанційне навчання сприяло розвитку цифрової грамотності у дітей. Вони навчилися використовувати різні освітні платформи, навички роботи з онлайн-ресурсами та засвоїли основи безпечного користування Інтернетом.

З’явилося більше нових форматів навчання

Інноваційні формати навчання, такі як онлайн-курси та інтерактивні завдання, стали більш доступними. Це забезпечує більш гнучкий підхід до навчання, дозволяючи кожній дитині навчатися у зручний для неї спосіб.

Гаджети допомагають підтримувати соціальні контакти

Завдяки смартфонам та планшетам, діти зберігають соціальні контакти навіть у періоди ізоляції. Онлайн-ігри, відеочати та соціальні мережі допомагають їм підтримувати дружні стосунки та співпрацювати з однокласниками.

Як знайти баланс

Встановлювати правила користування, робити перерви, поєднувати онлайн і офлайн активності

Для досягнення балансу між навчанням та відпочинком важливо встановлювати чіткі правила користування цифровими пристроями.

Регулярні перерви, поєднання онлайн-занять з офлайн-активностями та заохочення до фізичної активності допоможуть зберегти здоровий баланс.

Додаток Kroha app як інструмент для контролю

Одним з ефективних інструментів для батьків є додатки батьківського контролю, такі як Kroha app – український додаток, якому довіряють тисячі батьків у світі.

Вони допомагають забезпечити баланс між навчанням, відпочинком і безпекою, обмежуючи час, проведений у смартфонах та планшетах. Основні функції включають:

Обмеження часу в гаджетах: встановлення лімітів на використання смартфонів та планшетів для різних видів діяльності;

Відстеження активності: моніторинг часу, проведеного в різних додатках, для кращого розуміння звичок дитини;

Блокування небажаного контенту: захист від доступу до небажаних сайтів та додатків;

Допомога дитині зосередитися на навчанні: функції блокування додатків згідно з розкладом для створення сприятливого навчального середовища.

Дистанційне навчання назавжди змінило ставлення дітей до гаджетів. Вони стали невід’ємною частиною навчального процесу, спілкування та дозвілля. Завдання батьків – не забороняти використовувати цифрові пристрої, а навчити дітей правильному та безпечному користуванню ними.

Використання інструментів, таких як додаток для батьківського контролю Kroha, допомагає знайти необхідний баланс між навчанням, відпочинком і безпекою, забезпечуючи гармонійний розвиток дітей у цифрову епоху.

Гаджети можуть стати не ворогом, а союзником у розвитку дитини – якщо використовувати їх мудро. Саме від батьків залежить, чи перетворяться технології на джерело проблем, чи на інструмент, що відкриває нові можливості для навчання, творчості та спілкування.

