Наразі в окремих містах України опалювальний сезон уже стартував, тоді як деякі регіони все ще очікують на подачу тепла у свої оселі. Мешканці гріють себе чаєм і гарячою їжею, пристосовуючись до складних умов через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

За таких умов треба подбати про збереження комфорту у помешканні, мінімізувати тепловтрати та підготуватися до можливих періодів без централізованого опалення.

Про підготовку квартири до зимових холодів, читайте в нашому матеріалі.

Підготовка квартири до опалювального сезону: поради

Міністерство розвитку громад та територій України надало громадянам низку рекомендацій щодо підготовки квартири до опалювального сезону. Фахівці радять заздалегідь подбати про утеплення оселі, перевірку та підготовку опалювальних приладів, а також мати альтернативні способи обігріву на випадок непередбачуваних ситуацій.

У Мінрегіоні наголошують на важливості зменшення тепловтрат:

Для того, щоб ваш дім зберігав тепло максимально ефективно, слід заздалегідь провести профілактичні роботи з металопластиковими вікнами та дверима.

Перевірте ущільнення, замініть або доробіть ущільнювачі там, де вони зношені. Обов’язково оберіть одну кімнату, яка стане основним об’єктом опалення у випадку надзвичайної ситуації, щоб можна було максимально економити енергію та забезпечити комфорт.

Варто здійснити перевірку електро- та опалювального обладнання. Запросіть фахівця для огляду розеток, проводки та електроприладів, аби виключити ризик короткого замикання чи інших аварій.

Якщо у вашому домі встановлено індивідуальне опалення, наприклад котел на газі чи електриці, варто провести його технічне обслуговування.

Як підготуватися до опалювального сезону

Щоб тепло від батарей ефективно обігрівало приміщення, відсуньте від них меблі та інші предмети. Підійміть або зберіть штори, приберіть декоративні панелі, які закривають батареї.

Рекомендується наклеїти за батареями тепловідбивний екран з фольги або спеціального матеріалу, що відображає тепло назад у кімнату, підвищуючи ефективність обігріву.

Огляньте батареї на наявність тріщин, корозії або протікань. У разі пошкоджень зверніться до спеціалістів для ремонту або заміни.

Якщо батареї “шумлять” або гріють нерівномірно, спустіть повітря за допомогою крана (т.зв. повітряний клапан).

Перевірте герметичність та підключення та переконайтеся, що всі крани та з’єднання щільно закриті і не пропускають воду.

Підготовка квартири до опалювального сезону

Перевірте стан теплої підлоги, обігрівачів та кондиціонера, особливо якщо він може функціонувати як обігрівальний прилад. Проведіть технічне обслуговування кондиціонера, переконайтеся, що він здатен обігрівати приміщення за певних температурних умов, і дізнайтеся його межі ефективності.

Разом із сусідами подбайте про збереження тепла у спільних приміщеннях: під’їздах, підвалах та на горищах. Переконайтеся, що всі трубопроводи утеплені, вікна та двері щільно закриваються, і немає щілин, через які втрачається тепло. Такі заходи дозволяють не тільки заощадити енергію, а й зберегти комфорт у будинку.

Підготуйте план дій на випадок надзвичайної ситуації. Домовтеся з родичами, сусідами та друзями про спільне використання опалення або резервних джерел тепла. Об’єднання ресурсів дозволить забезпечити тепло та безпеку у випадку перебоїв з енергопостачанням, а також зменшить навантаження на індивідуальні системи.

