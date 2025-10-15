Четвертий рік повномасштабного вторгнення не залишає місця для сумнівів: за своє необхідно боротися. І дедалі більше українців стають частиною цієї боротьби.

Першим виникає запитання: Чим я можу згодитися? Сьогодні спробуємо відповісти.

Де подивитися актуальні вакансії у війську

Якщо у 2022 році чи не єдиним шляхом приєднатися до лав ЗСУ була жива черга до військкомату, то сьогодні більшість бригад має свої рекрутингові центри. Зокрема, Азов, який розміщує вакансії на сайті. Там ви можете побачити вільні посади, вимоги, обов’язки та умови служби.

12 бригада спеціального призначення Азов НГУ масштабується і запрошує добровольців до лав:

Бойових підрозділів. Медичної служби. Тилових посад.

Цивільні, рядові, сержанти та офіцери – тут вміння кожного вмотивованого громадянина будуть реалізовані у спільній боротьбі.

Як не помилитися у виборі посади

Обирайте лише те, що викликає зацікавлення. Або ж спеціальність, у якій маєте досвід чи базові знання.

У бригаді НГУ Азов відкрито понад 30 спеціальностей: водії, медики, SMM-спеціалісти, оператори БпЛА і багато інших. Тут ви можете застосувати як свої цивільні навички, так і почати карʼєру у військовій справі без досвіду.

Якщо ж поки не маєте великого досвіду роботи, але прагнете захищати своє поруч з однодумцями – варто звернути увагу на річний контракт для молодих спеціалістів. Детальніше щодо умов читайте нижче, а також на сайті azov.org.ua.

Про контракт 18-24: умови, особливості, переваги

На початку 2025 року стартував новий проєкт від Міністерства оборони України, спрямований на залучення вмотивованої молоді та формування нового покоління воїнів.

Основні умови контракту:

укладається терміном 1 рік;

вік добровольця – від 18 до 24 років;

несення служби на бойових посадах;

наявність повної загальної середньої освіти;

відсутність судимостей.

Також бригада Азов має пропозицію для тих, хто хоче працювати з БпЛА: контракт, заснований на базовому 18-24, але з фіксованим терміном служби 2 роки.

Переваги контракту

Новобранець отримає оточення однодумців, високе матеріальне забезпечення і соціальні гарантії.

Загальна сума, згідно з умовами контракту, – 1 млн грн.

Виплата здійснюється у три етапи: 200 тис. одразу після підписання контракту, і по 400 тис. двічі протягом 365 днів служби.

Молоді добровольці мають право на повне медичне забезпечення, зокрема стоматологічне лікування.

Також пільги на комунальні платежі й безоплатний проїзд у громадському транспорті.

А після закінчення контракту – право навчання у закладах освіти за квотами.

– Країна потребує міцної та вмотивованої армії. Нам є що берегти та боронити. А ваші вміння й прагнення необхідні на полі бою та в тилу. Ставайте на захист дому. Долучайтеся до бригади НГУ Азов, – зазначають військові.

Фото: Азов

